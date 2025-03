Pisa-Mantova: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pisa-Mantova di Domenica 16 marzo 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PISA – Domenica 16 marzo, alle ore 15, allo Stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa, andrà in scena Pisa-Mantova, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. La partita, in programma per sabato 15 marzo, era stata rinviata per il maltempo che in quelle ore stava interessando la Toscana.

I toscani sono reduci da due stop di fila: 1-0 contro il Sassuolo e 3-2 contro lo Spezia. Sono secondi con 57 punti, frutto di diciassette vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, quarantasette reti realizzate e ventisette incassate. I virgiliani arrivano dall’1-1 casalingo contro lo Juve Stabia. Sono terzultimi con 30 punti, frutto di sei vittorie, dodici pareggi e undici sconfitte, trentatré gol fatti e quarantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide il Pisa ha collezionato quattro punti, il Mantova due.

All’andata, lo scorso 7 dicembre, finì 2-3 per il Pisa, che anche questa volta viene dato favorito con il segno “1” quotato mediamente 1.55. A dirigere la gara sarà Kevin Bonacina di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Alessandro Cipressa di Lecce. Il IV ufficiale sarà Domenico Castellone di Napoli. Al VAR ci sarà Federico Dionisi di L’Aquila e AVAR Gianpiero Miele di Nola.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PISA-MANTOVA]

PISA:. A disposizione:



MANTOVA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

COME ARRIVA IL PISA – Indisponibili Vignato, Leris ed Esteves. Dionisi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Semper in porta e con una difesa a tre formata da Rus, Caracciolo e Canestrelli. In mezzo Marin e Piccinini mentre Touré e Angori dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Meister e Tramoni, di supporto all’unica punta Lund.

COME ARRIVA IL MANTOVA – Assenti per infortunio Burrai, Brignani, Galuppini e Cella. Possanzini dovrebbe rispondere con il modulo speculare con Festa tra i pali e con una difesa a tre formata da Maggioni, Redolfi e Solini. In mezzo al campo Trimboli con Paoletti mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Radaelli e Fiori. Davanti Mancuso e Mensah, supportati da Bragantini.

Le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Meister, Tramoni; Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi.

MANTOVA ( 3-4-2-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Solini; Radaelli, Trimboli, Paoletti, Fiori; Bragantini, Mancuso; Mensah. Allenatore: Possanzini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: