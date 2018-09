Empoli – Lazio: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Empoli – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

EMPOLI – Domenica 16 settembre alle ore 18 si giocherà Empoli – Lazio, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine toscana che ha cominciato questo campionato in maniera discreta: quattro punti nelle prime tre giornate per la squadra neo-promossa che, nell’ultimo turno, ha pareggiato in casa del Chievo. Dall’altra parte c’è la Lazio che, dopo le due sconfitte nelle prime due giornate, ha trovato la prima vittoria battendo il Frosinone di misura. La squadra di Inzaghi, inoltre, sarà impegnata giovedì contro l’Apollon Limassol nell’incontro valido per la prima giornata di Europa League.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 16 settembre dalle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la webcronaca.

QUI EMPOLI – La squadra toscana dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Terraciano in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Pasqual sulle fasce mentre nel mezzo Rasmussen e Silvestre. A centrocampo Capezzi in regia con Acquaha e Krunic mezze ali mentre davanti spazio a Zajc a supporto del tandem offensivo composto da Caputo e La Gumina.

QUI LAZIO – Idee abbastanza chiare anche per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali, pacchetto arretrato composto da Wallace, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco Luis Alberto a supporto di Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

Empoli – Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite; 373 e 383 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Disponibile anche il servizio streaming Sky Go per gli abbonati attraverso tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Empoli – Lazio

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Castellani