Lazio – Frosinone live: cronaca e risultato in diretta

Diretta di Lazio – Frosinone: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale dell’incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Domenica 2 settembre alle ore 20.30 si giocherà Lazio – Frosinone, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la squadra di Inzaghi che ha cominciato la stagione in modo negativo: due sconfitte in due partite per Immobile e compagni che hanno perso contro Napoli e Juventus. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione ciociara che ha ottenuto un punto nelle prime due partite di campionato: larga sconfitta all’esordio, in casa dell’Atalanta, e pareggio senza reti contro il Bologna per la squadra di Longo.

Il tabellino minuto per minuto



QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto arretrato composto da Caceres, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco Luis Alberto a supporto di Immobile con Correa pronto a subentrare a gara in corso.

QUI FROSINONE – Longo dovrebbe risponde con il collaudato 3-5-2 con Sportiello in porta, pacchetto arretrato composto da Goldaniga, Salamon e Ariaudo. A centrocampo Crisetig in cabina di regia con Maiello e Chibsah mezze ali mentre sulle corsie esterne agiranno Zampano e Molinaro. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Perica e Ciano.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e laptop, tramite Sky Go.

Lazio – Frosinone: le probabili formazioni del match

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Ariaudo; Zampano, Maiello, Crisetig, Chibsah, Molinaro; Perica, Ciano. Allenatore: Moreno Longo.

STADIO: Olimpico