Serie A, Lazio-Frosinone: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Lazio-Frosinone, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019.

ROMA – Tra poco andrà in scena Lazio-Frosinone, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-1-1 per la Lazio con Luis Alberto a supporto di Immobile mentre il Frosinone risponde col 3-5-2 con Ciano e Perica a comporre il tandem offensivo.

Le formazioni ufficiali del match

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Simone Inzaghi

FROSINONE (3-5-2); Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Cassata, Maiello, Molinaro; Ciano, Perica. All. Moreno Longo