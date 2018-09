Serie A, Sampdoria-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019.

GENOVA – Tra poco scenderanno in campo Sampdoria e Napoli nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per la Sampdoria con Saponara a supporto di Quagliarella e Defrel mentre il Napoli risponde col 4-3-3 con Verdi ed Insigne a supporto di Milik.

Le formazioni ufficiali del match

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Verdi, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti