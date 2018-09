Lazio-Frosinone 1-0, il tabellino: gol decisivo di Luis Alberto

La cronaca e il tabellino di Lazio-Frosinone 1-0 il risultato finale per la compagine bianco-celeste, rete decisiva di Luis Alberto.

ROMA – Nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A la Lazio batte 1-0 il Frosinone. Primi punti in campionato per i padroni di casa che, dopo le sconfitte contro Juventus e Lazio, battono la compagine ciociara grazie al gol di Luis Alberto nella seconda frazione di gioco. Con questo successo la squadra di Inzaghi sale a quota 3 punti in classifica mentre la squadra di Longo resta ad 1 punti.

Lazio-Frosinone 1-0: cronaca e tabellino della partita

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (82′ Murgia), Lulic; Luis Alberto (89′ Badelj); Immobile (85′ Caicedo). All. Simone Inzaghi

FROSINONE (3-5-2); Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano (71′ Ghiglione), Chibsah, Cassata (81′ Soddimo), Maiello, Molinaro; Ciano, Perica (71′ Ardaiz). All. Moreno Longo

RETI: 49′ Luis Alberto (L)

AMMONIZIONI: Brighenti, Ghiglione (F), Parolo (L)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico