Fiorentina – Udinese: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Fiorentina – Udinese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

FIRENZE – Domenica 2 settembre alle ore 18 andrà in scena Fiorentina – Udinese, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Sfida che si preannuncia interessante visto il buon inizio di entrambe le squadre: da una parte c’è la compagine toscana che, dopo il rinvio della sfida con la Sampdoria, ha esordito la settimana scorsa demolendo il Chievo 6-1. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione friulana che ha 4 punti in classifica grazie al pareggio di Parma e al successo di misura contro la Sampdoria, tra le mura amiche.

La cronaca minuto per minuto



QUI FIORENTINA – Pioli dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha iniziato cosi bene il campionato: 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto arretrato composto da Milenkovic e Biraghi sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Edimilson in cabina di regia con Gerson e Benassi mezze ali mentre in attacco il tridente composto da Eysseric, Simeone e Chiesa.

QUI UDINESE – Stesso discorso per Velazquez che non dovrebbe apportare grossi cambiamenti alla sua squadra: 4-2-3-1 per i bianconeri con Scuffet in porta, reparto difensivo composto da Larsen ed Samir sulle fasce mentre nel mezzo Nuytinck ed Ekong. A centrocampo Behrami e Fofana in cabina di regia mentre davanti D’Alessandro, De Paul e Machis a supporto di Lasagna.

Dove vederla in TV e in streaming

Fiorentina – Udinese sarà trasmessa domenica 2 settembre 2018 dalle ore 18.00 in diretta esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni del match

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. Allenatore: Pioli

UDINESE (4-2-3-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami, Fofana; D’Alessandro, De Paul, Machis; Lasagna. Allenatore: Velazquez

STADIO: Artemio Franchi