Serie A, Fiorentina-Udinese: le formazioni ufficiali del match

FIRENZE – Tra meno di un’ora avrà inizio il match tra Fiorentina ed Udinese, valido per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. La Fiorentina è reduce dalla roboante vittoria per 6-1 ai danni del Chievo, mentre l’Udinese di Velazquez ha ottenuto i tre punti con la vittoria di misura sulla Sampdoria. Per quanto concerne il capitolo formazioni, la squadra toscana si presenta con il consueto 4-3-3 con Chiesa e Eysseric, preferito a Pjaca, ai lati del Cholito Simeone, confermando gli undici scesi in campo nel match contro il Chievo. Velazquez si affida, invece, al 4-2-3-1 con Machis, De Paul e Pussetto alle spalle di Kevin Lasagna, alla ricerca del suo primo goal in campionato.

Le formazioni ufficiali del match

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. Allenatore: Pioli

UDINESE (4-2-3-1): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami, Fofana; Machis, De Paul, Pussetto; Lasagna. Allenatore: Velazquez