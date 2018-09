PESCARA – Tutto pronto all’Adriatico per la sfida Pescara – Livorno che potrete seguire dalle ore 18 in webcronaca diretta. Andiamo a vedere nel dettaglio le scelte tecniche dei due allenatori e se le stesse si discostano da quelle della vigilia. Pillon ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione con Campagnaro preferito su Perrotta, esordio per Del Grosso e Melegoni dal primo minuto. In avanti Mancuso per lo squalificato Marras. Dall’altra parte Lucarelli preferisce in difesa Dainelli ad Albertazzi, in avanti la coppia d’attacco Kozak – Giannetti. Nel riscaldamento problemi per Fiorillo, al suo posto c’è Kastrati.

CRONACA DIRETTA DALLE ORE 18

Pescara – Livorno, formazioni ufficiali

Pescara (4–3–3): Kastrati; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Melegoni; Mancuso, Cocco, Antonucci. A disposizione: Fiorillo, Scognamiglio, Monachello, Machin, Capone, Fornasier, Elizalde, Perrotta, Crecco, Del Sole, Kanouté. Allenatore: Pillon

Livorno (3–5–2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli; Fazzi, Luci, Valiani, Rocca, Porcino; Kozak, Giannetti. A disposizione: Romboli, Zima, Bruno, Murillo, Iachipino, Soumaoro, Maiorino, Diamanti, Frick, Raicevic, Santini, Albertazzi. Allenatore: Lucarelli