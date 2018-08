Pescara – Livorno: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Pescara – Livorno: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la seconda giornata di Serie B, fischio d’inizio alle ore 18

PESCARA – Domenica 2 settembre alle ore 18 andrà in scena Pescara – Livorno, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Da una parte c’è la compagine abruzzese che ha cominciato la stagione con un pareggio: 1-1 in casa della Cremonese con Mancuso che, nel finale, ha risposto all’iniziale vantaggio dei lombardi con Castrovilli. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione toscana che fa il suo esordio in campionato visto che la prima giornata ha riposato. Incontro particolare visto che allo Stadio Adriatico, in un Pescara-Livorno di sei anni fa, perse la vita Piermario Morosini.

Cronaca minuto per minuto Domenica 2 settembre dalle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca.

QUI PESCARA – Pillon non dovrebbe apportare grandissimi cambiamenti all’undici che è sceso in campo sabato: 4-3-3 con Fiorillo in porta, pacchetto arretrato composto da Perrotta e Gravillon al centro mentre sulle fasce spazio a Ciofani e Balzano. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Machin e Memusaj mezze ali mentre in attacco tridente composto da Antonucci e Mancuso a supporto di Cocco.

QUI LIVORNO – Lucarelli, per la prima uscita della sua squadra, dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Mazzoni in porta, terzetto difensivo composto da Dainelli, Albertazzi e Di Gennaro. A centrocampo Rocca in cabina di regia con Luci e Valiani mezze ali mentre sulle corsie esterne agiranno Parisi e Porcino. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Giannetti e Raicevic.

Dove vederla in TV e in streaming

La Serie B sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Pescara – Livorno: le probabili formazioni del match

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Perrotta, Balzano; Memushaj, Brugman, Machin; Mancuso, Cocco, Antonucci. Allenatore: Pillon

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Dainelli, Albertazzi, Di Gennaro; Parisi, Luci, Rocca, Valiani, Porcino; Giannetti, Raicevic. Allenatore: Lucarelli

STADIO: Adriatico – Giovanni Cornacchia