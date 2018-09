Fantacalcio, pagelle 2° giornata di Serie B 2018-2019

La seconda giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2018-19. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

Nell’anticipo di venerdì finisce 2-2 tra Palermo-Cremonese al termine di una gara ricca di emozioni che conta anche due traverse colpite dai grigiorossi. I rosanero agguantano il pareggio in pieno recupero con Mazzotta dopo che si erano fatti rimontare il gol iniziale di Trajkovski da Strefezza e Mogos.



Sabato successo per il Padova che batte il Venezia grazie al gol di Ravanelli. Vittoria di misura anche per l’altra veneta, il Cittadella, che si impone in trasferta sul campo del Carpi con rete firmata da Proia sul finire del secondo tempo. Rinviata per maltempo Cosenza.Verona.

Impegno in trasferta per il Verona che giocherà sul campo del Cosenza mentre il Cittadella, reduce dalla bella vittoria contro il Crotone, farà visita al Carpi. A chiudere il programma del sabato c’è Spezia-Brescia. Domenica aprirà, alle ore 18, Pescara-Livorno con gli abruzzesi reduci dal pareggio di Cremona mentre i toscani hanno riposato alla prima giornata. Alle 21 tre partite in programma con il match clou tra Crotone e Foggia con le due compagini che hanno iniziato in maniera nettamente contrapposta il torneo. In contemporanea Lecce-Salernitana e Perugia-Ascoli: interessante lo scontro del Via del Mare con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio beffa contro il Benevento mentre i campani hanno fermato il Palermo. In questa giornata riposerà il Benevento. Di seguito programma e classifica.

