Fantacalcio pagelle 3° giornata di andata del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

MILANO – Nell’anticipo di venerdì il Milan batte la Roma per 2-1 grazie a un gol messo a segno da Cutrone in pieno recupero. prima di lui erano andati a segno Kessie e Fazio. Annullate due reti, una per parte.

Nella giornata di sabato torna alla vittoria l’Inter che al Dall’Ara infligge al Bologna un sonoro 3-0. A segno Nainggolan, al suo debutto con la maglia nerazzurra, Candreva e Perisic. In attesa del primo gol nel campionato italiano di Cristiano Ronaldo, a segnare ci pensa Mandzukic, che dopo soli 2 minuti gela il Tardini. Pareggia i conti Gervinho, ma Matuidi regala ai bianconeri i tre punti che consentono loro di rimanere in testa alla classifica a punteggio pieno.

Si comincia alle ore 18 con Atalanta-Cagliari e Fiorentina-Udinese. Gli orobici, dopo la vittoria contro il Frosinone e il pareggio conquistato a Roma, mirano ai tre punti, contro gli isolani, fermi a quota uno dopo la sconfitta subita in casa dell’Empoli e il pareggio interno col Sassuolo. I Viola, freschi dl 6-1 contro il Chievo, attendono al Franchi i friulani, che nel turno precedente hanno battuto la Sampdoria. In serata la Lazio, ancora a quota zero dopo le sconfitte rimediate da Napoli e Juventus, cerca i primi punti davanti al proprio pubblico contro il Frosinone. Il Torino ospita la Spal, sorprendentemente a punteggio pieno, il Sassuolo riceve il Genoa. La Sampdoria, chiamata a riscattare immediatamente la brutta prova di Udine, non avrà vita facile contro il Napoli, a 6 punti dopo 2 partite e intenzionato a non perdere terreno nella lotta per lo scudetto. Chiude il programma Chievo-Empoli.

Dove e quando trovare le pagelle della terza giornata di andata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 3 settembre su www.fantacalcionews.com.

Venerdì 31 agosto

20.30

Milan – Roma (pagelle – tabellino)

Sabato 1 settembre

18.00

Bologna – Inter (pagelle – tabellino)

20.30

Parma – Juventus (pagelle – tabellino)

Domenica 2 settembre

18.00

Atalanta – Cagliari (pagelle – tabellino)

Fiorentina – Udinese (pagelle – tabellino)

20.30

Chievo – Empoli (pagelle – tabellino)

Lazio – Frosinone (pagelle – tabellino)

Sampdoria – Napoli (pagelle – tabellino)

Sassuolo – Genoa (pagelle – tabellino)

Torino – Spal (pagelle – tabellino)