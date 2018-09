Parma – Juventus 1-2, il tabellino della partita

Al Tardini non basta una buona gara dei ragazzi di D’Aversa per fermare i bianconeri. Nel primo tempo Gervinho fa il buono e il cattivo tempo

PARMA – Ducali tra gli applausi, bianconeri con altri tre punti nel bottino. Il successo di misura evidenzia le insidie di un match che soprattutto nel primo tempo ha visto il Parma mettere in più occasione in difficoltà la difesa bianconera con veloci ripartenze.

Gervinho che ritorno!

Tra le note liete della serata la prestazione del giocatore che è sembrato fin dai primi scatti in buona condizione fisica. Una buona notizie per D’Aversa che potrà contare sul suo estro e rapidità per avere la meglio di avversari di caratura inferiore. Da applausi la giocata che all’ottavo porta Di Gaudio a tu per tu con il portiere. Di precisione l’assist nuovamente per Di Gaudio che però attacca come Inglese il primo palo. Di rapina la rete che offre ai suoi il momentaneo pareggio.

CR7 a secco, Mandzukic non ne sbaglia una

Gara piuttosto positiva per Ronaldo a caccia del suo primo gol in campionato. I compagni lo cercano spesso e lui prova a mostrare di essere ben amalgamato nel gruppo. Per adesso ci sono le prestazioni, il +3 resta dietro l’angolo. Chi invece non ne sbaglia una sotto porta è Mandzukic. La sua zampata vale il momentaneo vantaggio bianconero e tacco geniale per l’1-2. Gira e rigira lui risponde sempre si alle chiamate di Allegri.

Matuidi signore a centrocampo, decisivo nella ripresa

La personalità non gli manca, faro del gioco anche se spesso fa un gioco meno visibile. Matuidi è la chiave del centrocampo, da i tempi, difende bene aiutando i centrali in copertura e si mostra implacabile negli inserimenti. Al 13′ della ripresa non lascia scampo sul primo palo a Sepe. Istinto, fiuto del gol da attaccante. Ci sono tutti i presupposti per giocare una stagione in maniera anche più incisiva.

Parma – Juventus 1-2, il tabellino

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni (dal 15′ st Deiola), Stulac, Barillà; Gervinho (dal 15′ st Da Cruz), Inglese, Di Gaudio. A disposizione: Frattali, Baghera, Dimarco, Ceravolo, Sierralta, Gazzola, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic (dal 28′ st Emre Can), Khedira (dal 35′ st Dybala); Bernardeschi (dal 10′ st Douglas Costa), Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Barzagli, Kean, Cancelo, Rugani, Bentancur. Allenatore: Massimiliano Allegri

Reti: al 2′ pt Mandzukic, al 32′ pt Gervinho, al 13′ st Matuidi

Ammonizioni: Pjanic, Bernardeschi, Rigoni, Cuadrado



Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa