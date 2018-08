Parma – Juventus: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Parma – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

PARMA – Sabato 1 settembre alle ore 20.30 andrà in scena Parma – Juventus, terzo anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno collezionato un solo punto in questi primi due turni: pareggio subito in rimonta dall’Udinese alla prima giornata e sconfitta contro la Spal per la formazione di D’Aversa. Dall’altra parte, invece, c’è la corazzata bianconera che, invece, è già a punteggio pieno insieme a Napoli e Spal: successo in casa del Chievo, nel finale, alla prima giornata e vittoria contro la Lazio (2-0) per la compagine di Allegri.

Cronaca minuto per minuto Sabato 1 settembre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.30 la webcronaca live.

QUI PARMA – D’Aversa non intende fare calcoli e dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Iacoponi e Gobbi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Rigoni e Grassi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Gervinho, Inglese e Di Gaudio.

QUI JUVENTUS – Allegri, dal canto suo, dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Szczesny in porta, reparto arretrato formato da Cancelo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo la coppia formata da Chiellini e Bonucci. A centrocampo Khedira e Pjanic a comporre la diga mentre in attacco spazio a Douglas Costa, Dybala e Mandzukic a supporto di Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

Parma – Juventus sarà trasmessa sabato 1 settembre 2018 alle 20.30, in diretta esclusiva su DAZN.

Parma – Juventus: le probabili formazioni del match

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L.Rigoni, Stulac, Grassi; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo; Mandzukic. Allenatore: Allegri

STADIO: Ennio Tardini