Parma – Juventus, le formazioni ufficiali

PARMA – Tutto è pronto allo Stadio Tardini per la sfida tra Parma e Juventus. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. D’Aversaschiera il modulo 4-3-3 con Sepe tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bruno Alves-Gagliolo e da Iacopni e Gobbi sulle fasce. A centrocampo Grassi, Stulac, Barillà. Tridente offensivo composto da Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Modulo speculare per Allegri, con Szczesny e retroguardia formata dalla coppia Bonucci-Chielini al centro e da Cuadrado e Alex Sandro ai lati. In mezzo al campo Matuidi, Pjanic, Khedira. In attacco il trio composto da Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo

Parma(4-3-3):Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. A disposizione: Frattali, Baghera, Dimarco, Da Cruz, Deiola, Ceravolo, Sierralta, Gazzola, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa

Juventus (4-3-3):Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Dybala, Douglas Costa, Barzagli, Kean, Cancelo, Emre Can, Rugani, Bentancur. Allenatore: Massimiliano Allegri

CRONACA DIRETTA DALLE ORE 20:30