Bologna – Inter: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Bologna – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

BOLOGNA – Sabato 1 settembre alle ore 18 si giocherà Bologna – Inter, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Da una parte c’è la squadra emiliana che non ha cominciato il campionato in maniera idilliaca: un punto in due giornate con la sconfitta casalinga contro la Spal e il pareggio a reti bianche contro il Frosinone. Dall’altra parte c’è la compagine nerazzurra che, al pari della squadra di Inzaghi, ha ottenuto un punto in questi primi 180′ di campionato: sconfitta contro il Sassuolo alla prima giornata e pareggio subito in rimonta dal Torino domenica scorsa.

La cronaca minuto per minuto



QUI BOLOGNA – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Skorupski tra i pali, pacchetto arretrato composto da Gonzalez, Danilo ed Helander. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Poli e Dzemaili mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Mattiello e Dijks. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Destro e Falcinelli.

QUI INTER – Spalletti è pronto a cambiare dopo le prime due uscite rivedibili. 4-2-3-1 per la sua Inter con Handanovic tra i pali, pacchetto arretrato composto da Vrsaljko e Asamoah sulle fasce mentre nel mezzo De Vrij e Skriniar. A centrocampo Vecino e Brozovic in cabina di regia mentre davanti c’è il ritorno di Nainggolan che, insieme a Politano e Perisic, giocherà a supporto di Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

Bologna-Inter sarà trasmessa sabato 1 settembre 2018 dalle ore 18 in diretta esclusiva su Sky Sport e Sky Sport Serie A; inoltre sarà possibile vedere la partita anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Bologna – Inter: le probabili formazioni del match

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Destro, Falcinelli. Allenatore: Inzaghi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

STADIO: Renato Dall’Ara