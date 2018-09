Serie A, Bologna-Inter: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, secondo anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019.

BOLOGNA – Tra poco scenderanno in campo Bologna ed Inter nell’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Bologna con Santander e Falcinelli a comporre il tandem offensivo mentre l’Inter risponde col 4-2-3-1 con Politano, Nainggolan e Perisic a supporto di Keita con Icardi in panchina.

Le formazioni ufficiali del match

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Poli, Dijks; Falcinelli, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.