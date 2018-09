Serie B 2018/2019 – UFFICIALE: Cosenza-Verona non si gioca

L’arbitro Piscopo, dopo un sopralluogo sul terreno di gioco, ha deciso di non far disputare il match tra Cosenza e Verona.

COSENZA – Cosenza-Verona, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2018/2019, non si giocherà. A deciderlo l’arbitro Piscopo che, dopo un sopralluogo sul terreno di gioco alle ore 18, ha optato per il rinvio del match a causa delle condizioni pessime del manto erboso. La corsa contro il tempo, per sistemare il terreno di gioco, è stata vana e secondo le prime indiscrezioni la compagine ospite potrebbe anche richiedere la vittoria a tavolino.

Questo, invece, il comunicato del Cosenza: “La società Cosenza Calcio comunica che la gara tra Cosenza ed Hellas Verona non sarà disputata a causa della decisione assunta dal Direttore di gara che non ha ritenuto praticabile il terreno gli gioco in alcune zone del manto erboso. Si invitano i sostenitori ad allontanarsi dall’impianto”. Per l’incontro di oggi erano attesi diecimila spettatori mentre gli 80 tifosi del Verona erano già sugli spalti.