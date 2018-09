Sassuolo – Genoa: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta Sassuolo – Genoa: presentazione del match, precedenti, probabili formazioni, risultato in diretta e tabellino in tempo reale della sfida in programma domenica 2 settembre dalle ore 20.30

REGGIO EMILIA – Domenica 2 settembre, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si gioca Sassuolo – Genoa, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 20.30. I neroverdi hanno 4 punti in classifica, frutto della vittoria nella partita di esordio contro l’Inter e del pareggio rimediato in trasferta sul campo del Cagliari. A quota 3, invece, i rossoblù che hanno vinto contro l’Empoli devono recuperare la gara esterna contro il Milan , rinviata al 31 ottobre a seguito dei tragici fatti legati al crollo del Ponte Morandi.

Tabellino live



Qui Sassuolo

De Zerbi non potrà contare sullo squalificato Marlon e sull’infortunato Peluso. Dovrà inoltre valutare le condizioni di Berardi (al suo posto potrebbero giocare Babacar o Boga) e scegliere chi far scendere in campo tra Rogerio e Lemos e tra Sensi e Bourabia, con i nomi indicati per primi nei rispettivi dualismi in vantaggio per una maglia da titolare. Probabile il modulo 4-3-1-2 con Consigli tra i pali e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Magnani-Ferrari e da Lirola e Rogerio sulle fasce. A centrocampo Duncan, Locatelli e Sensi. Tridente offensivo composto da Berardi, Boateng e Di Francesco.

Qui Genoa

Ballardini dovrà ancora rinunciare all’infortunato Sandro e valutare le condizioni di Favilli e Gunter. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Biraschi e Lisandro Lopez, Hiljemrk e Mazzitelli e tra Kouamè e Bessa. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Possibile modulo 3-4-1-2 con Marchetti in porta e difesa a tre composta da Biraschi, Spolli e Zukanovic. In mezzo al campo Romulo e Hiljemark, sulle corsie Lazovic e Criscito. Sulla trequarti Pandev , di supporto alla coppia di attacco formata da Kouamè e Piatek.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, l’arbitro più “esperto” in Serie A, grazie alle sue 231 partite dirette, i 1171 cartellini gialli, i 56 cartellini rossi e i 261 rigori fischiati. Sette i suoi precedenti contro il Sassuolo, tenendo conto di tutte le competizioni (una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte); ventiquattro con il Genoa (6 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte). Rocca e Colarossi saranno gli assistenti, con Forneau come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Piccinini e Vuoto.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate al Mapei Stadium 4 volte con il bilancio di 2 vittorie per i padroni di casa, un pareggio e una affermazione degli ospiti. L’ultima volta accadde il 20 agosto 2017 quando finì a reti inviolate.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Sassuolo – Genoa potrà essere seguita esclusivamente sulla piattaforma Sky Sport (canale 201). Gli abbonati di Sky potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su SkyGo, app che può essere scaricata gratuitamente.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 19.45. Poi, a partire dalle ore 20.30 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio, Duncan, Locatelli, Sensi, Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Satalino, Dell’Orco, Adjapong, Lemos, Djurici, Boga, Bourabia, Magnanelli, Matri, Babacar, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi.

GENOA (3-4-1-2): Marchetti, Biraschi, Spolli, Zukanovic, Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito, Pandev, Kouamè, Piatek. A disposizione: Radu, Vodisek, Lisandro Lopes, Pereira, Lakicevic, Gunter, Mazzitelli, Rolon, Bessa, Medeiros, Favilli, Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.