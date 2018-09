Sampdoria – Napoli: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Sampdoria – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019

GENOVA – Domenica 2 settembre alle ore 20.30 si giocherà Sampdoria – Napoli, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la formazione ligure che, a causa del rinvio del match contro la Fiorentina, ha esordito la settimana scorsa perdendo 1-0 in casa dell’Udinese. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Ancelotti che è a punteggio pieno insieme a Juventus e Spal: inizio ottimo per la formazione partenopea che la settimana scorsa ha battuto il Milan, in rimonta, per 3-2.

La cronaca minuto per minuto



QUI SAMPDORIA – Giampaolo potrebbe cambiare qualcosa rispetto a quanto visto domenica scorsa: 4-3-1-2 per la sua squadra con Audero in porta, pacchetto difensivo formato da Bereszynski e Murru sulle fasce mentre nel mezzo Colley ed Andersen. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Barreto e Jankto mezze ali mentre in attacco Ramirez a supporto della coppia offensiva composta da Quagliarella e Caprari.

QUI NAPOLI – Idee chiarissime per Ancelotti che confermerà l’undici che ha sconfitto il Milan: 4-3-3 con Ospina in porta, pacchetto arretrato composto da Mario Rui e Hysaj sulle fasce mentre nel mezzo Raul Albiole Koulibaly. A centrocampo Hamsik in cabina di regia con Allan e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Callejon, Milik e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

Sampdoria – Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sul canale Sky Sport Due (canale 202); inoltre sarà possibile vedere la partita anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Sampdoria – Napoli: le probabili formazioni del match

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Luigi Ferraris