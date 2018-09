Fiorentina-Udinese 1-0, il tabellino: decide una rete di Benassi

La cronaca e il tabellino di Fiorentina-Udinese 1-0 il risultato finale, decide un gol di Benassi per la compagine toscana.

FIRENZE – Nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A la Fiorentina batte l’Udinese 1-0. A decidere l’incontro del Franchi è un gran gol di Benassi che, nella seconda frazione di gioco, insacca con un bellissimo destro al volo. Con questo successo la compagine toscana sale a quota 6 punti in classifica, con una partita in meno in campionato, mentre l’Udinese resta a 4.

Fiorentina-Udinese 1-0: cronaca e tabellino della partita

FIORENTINA (4-3-3): Lafont (46′ Dragowski); Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Gerson (83′ Dabo); Chiesa, Simeone, Eysseric (64′ Pjaca). Allenatore: Pioli

UDINESE (4-2-3-1): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck (88′ Vizeu), Samir; Behrami (80′ D’Alessandro), Fofana; Machis, De Paul, Pussetto (63′ Teodorczyk); Lasagna. Allenatore:Velazquez

Reti: 73′ Benassi (F)

Ammonizioni: Gerson, Pezzella, Biraghi (F), Fofana (U)

Espulsioni:

Recupero: 0′ nel primo tempo

Stadio: Artemio Franchi