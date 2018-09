Probabili formazioni, 4° giornata Serie A 2018 – 2019

Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Si parte sabato 15 settembre con tre anticipi. In evidenza la sfida tra Napoli e Fiorentina. I possibil undici titolari

NAPOLI – Riparte il campionato di Serie A con la 4° giornata al via da sabato 15 settembre con ben tre anticipi a partire dal primo delle 15 tra Inter e Parma. Match clou sarà Napoli – Fiorentina e cartellone che si chiuderà solo lunedì sera con SPAL – Atalanta. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni previste e le possibili novità per tutti i fantallenatori ricordando che nel portale c’è un’apposita sezione dove trovare gli aggiornamenti con tutti gli indisponibili e squalificati per questo turno.

Inter – Parma

Ci sarà Icardi che ha recuperato dopo le noie muscolari che gli hanno fatto saltare Bologna. Recuperati anche D’Ambrosio e Nainggolan mentre Vrsaljko dovrebbe saltare la sfida così come Martinez che però potrebbe essere impiegabile nel finale di gara. Restano dubbi sui mediani con Gagliardini e Brozovic favoriti rispetto a Vecino. I ducali dovranno fare a meno di Grassi alle prese con noie muscolari mentre conferma per Gervinho nel tridente. Rigoni e Barilla’ al fianco di Stulac e formazione pressochè identica a quella vista contro la Juve.

Napoli – Fiorentina

Torna Hamsik in cabina di regia e difesa confermata a partire da Ospina tra i pali. Qualche fastidio alla caviglia per Zielinski che mette in pre allarme Fabian Ruiz mentre in avanti torna nel tridente Callejon con Milik nuovamente favorito su Mertens. Verso il recupero Lafont che sarà in campo dalla prossima. A centrocampo torna dopo la squalifica Veretout con Benassi che non ha ricevuto la prova tv. Gerson preferito a Fernandez; Pjaca insidia Eysseric nelho tridente.

Frosinone – Sampdoria

I ciociari ritrovano Ciofani che potrebbe sedere in panchina e recuperi per Zampano e Krajnc nell’undici che dovrebbe essere confermato con Brighenti favorito su Goldaniga mentre in avanti fiducia ancora alla coppia Ciano – Perica. Giampaolo ha da sciogliere qualche dubbio a partire dal centrale con Tonelli favorito su Colley così come Ekdal su Jankto. Ramirez o Caprari nel ruolo di regia dietro Quagliarella – Defrel.

Roma – ChievoVerona

Di Francesco recupera Florenzi ma potrebbe provare nuovamente con Karsdorp. Manolas recuperato mentre Nzonzi dovrebbe spuntarla su De Rossi con Pellegrini. Esterni d’attacco pronti Under ed El Shaarawy con Perotti e Schick bocciati. Pronto per essere impiegato nella ripresa Kluivert mentre Pastore che ha accusato un problema al polpaccio dovrebbe saltare tutto il match. D’Anna ritrovaCacciatore e Barba in difesa mentre verso il fortait Rigoni, Hetemaj e Djordjevic. Tutto ok per Giaccherini che con Birsa sarà pronto a innescare Stepinski. Confermato nuovamente Obi a centrocampo.

Udinese – Torino

Torna Mandragora mentre lavora ancora a parte Barak. Difesa confermata con Scuffet in vantaggio su Musso. Dubbi sul modulo: con il 4-3-3 spazio a Behrami, con il 4-2-3-1 a Teodorczyk. Nel toro recupera Baselli in lotta per due maglie con Soriano e Meitè, assente Aina e rilancio di Berenguer visto l’infortunio di Ansaldi.

Juventus – Sassuolo

Dubbi soprattutto a centrocampo per Allegri con Cancelo in vantaggio su Cuadrado. Infatti Pjanic verso il pieno recupero potrebbe essere sostituito da Emre Can mentre dietro Ronaldo Dybala e Douglas Costa per una maglia con Matuidi e Bernardeschi. De Zerbi verso la conferma in avanti di Babacar al posto di Di Francesco e in difesa Magnani torna disponibile. Per il resto sembra confermato l’undici visto contro il Genoa.

Genoa – Bologna

Vietato sbagliare per Ballardini dopo il brutto passo falso con il Sassuolo. Formazione che dovrebbe essere confermata in massa con Gunter che potrebbe insidiare Spolli. Recupero per Sandro che potrebbe trovare spezzoni di match a discapito di Hiljemark. Attacco confermato con Pandev trequartista, ipotesi Bessa con un più prudente 3-4-2-1. Dall’altra parte Palacio vicino a recupero e possibile testa a testa Santander – Destro per una maglia. Altri dubbi da risolvere sono in difesa tra De Maio e Gonzalez e a centrocampo tra Pulgar e Nagy.

Empoli – Lazio

Formazione quasi al completo con Maietta al centro della difesa al posto di Rasmussen. Sulla fascia, out Antonelli, non al meglio Pasqual, potrebbe esserci Veseli con Di Lorenzo. A centrocampo Bennacer o Acquah è il dubbio. Inzaghi senza Luiz Felipe propone nuovamente Wallace, recuperati invece Marusic che potrebbe però non fare i 90 minuti, verso il rientro Berisha.

Cagliari – Milan

Diversi i ballottaggi per i rossoblù con la difesa conferma da Klavan a Padoin ancora preferito a Lykogiannis. A centrocampo Bradaric preferito a Cigarini mentre Ionita rischia il posto con il rientro dalla squalifica di Joao Pedro. In avanti potrebbe essere Farias e non Sau la spalla per Pavoletti. Poche novità per Gattuso che con il recupero di Musacchio non dovrebbe lasciare spazio a cambiamenti. Possibili impieghi a partita in corso per Laxalt e Bakayoko mentre Cutrone accusa una distorsione alla caviglia e la sua presenza è in forte dubbio.

SPAL – Atalanta

Semplici potrebbe risparmiare Schiattarella e Costa che accusano un affaticamento muscolare. Spazio dunque a Valdifiori e nuova conferma per Missiroli piuttosto che Luiz. In avanti Paloschi cerca spazio ma Petagna resta il favorito. Gasperini deve scegliere tra Berisha e Gollini a difendere i pali mentre potrà ritrovare Toloi dal primo minuto. Due possibili testa a testa a centrocampo con Gosens in vantaggio su Ali Adnan e Zapata su Barrow con Gomez. Panchina dunque per Rigoni con Pasalic riproposto come trequartista.