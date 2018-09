Serie B, le probabili formazioni della 3° giornata

Dopo la sosta si riparte con l’anticipo di questa sera tra Venezia e Benevento. Lungo weekend di calcio che ci concluderà lunedì con Livorno – Crotone

VENEZIA – Si torna a giocare nella serie cadetta con il 3° turno di campionato. Venerdì 14 settembre in campo Venezia e Benevento per l’anticipo. Gare distribuite nell’arco del weekend fino a lunedì sera con il posticipo Livorno-Crotone. L’attuale capolista Cittadella, unica squadra a punteggio pieno, ha la chance per allungare nella sfida casalinga con il Cosenza. Di seguito le formazioni previste per la giornata, partita dopo partita. Ricordiamo che le sfide di anticipo e posticipo si potranno seguire live su questo portale con la webcronaca. Per tutte le altre sarà disponibile il tabellino completo a fine partita.

Probabili formazioni della 3° giornata

Venezia-Benevento (venerdì 14 settembre ore 21)

Venezia (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Domizzi, Coppolaro; Garofalo, Bentivoglio, Pinato, Falzerano, Di Mariano; Citro, Vrioni. Allenatore: Stefano Vecchi

Benevento (4-3-3): Puggioni; Maggio, Costa, Volta, Di Chiara; Nocerino, Viola, Tello; Improta, Coda, Insigne. Allenatore: Cristian Bucchi

Sabato 15 settembre

15:00

Ascoli-Lecce

Ascoli (3-5-2): Perucchini; Brosco, Padella, Quaranta; Kupisz, Frattesi, Zebli, Cavion, D’Elia; Beretta, Ardemagni. Allenatore: Vincenzo Vivarini

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Scavone; Mancosu; Pettinari, Falco. Allenatore: Fabio Liverani

Brescia-Pescara

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Romagnoli, Lancini, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada; Donnarumma, Morosini. Allenatore: David Suazo

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Melegoni; Mancuso, Cocco, Antonucci. Allenatore: Giuseppe Pillon

Cittadella-Cosenza

Cittadella (4-3-3): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Proia; Schenetti, Finotto, Scappini. Allenatore: Roberto Venturato

Cosenza (3-5-2): Saracco; Capela, Dermaku, Legittimo; Corsi, Verna, Garritano, Mungo, D’Orazio; Tutino, Maniero. Allenatore: Piero Bragila

18.00

Cremonese-Spezia

Cremonese (4-3-3): Radunovic; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Castagnetti, Arini; Boultam, Brighenti, Perrulli. Allenatore: Andrea Mandorlini

Spezia (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Crivello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Pierini. Allenatore: Pasquale Marino

Domenica 16 settembre

15.00

Salernitana-Padova

Salernitana (3-5-2): Micai; Perticone, Schiavi, Casasola; Migliorini, Akpa Akpro, Di Gennaro, Castiglia, Vitale; Djuric, Jallow. Allenatore Colantuono.

Padova (3-4-3): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Salviato, Pulzetti, Cappelletti, Contessa; Clemenza, Bonazzoli, Capello. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

Hellas Verona-Carpi

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Almici, Caracciolo, Marrone, Crescenzi; Colombatto, Henderson, Laribi; Matos, Di Carmine, Ragusa. Allenatore: Fabio Grosso

Carpi (4-5-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Pezzi, Frascatore; Jelenic, Di Noia, Sabbione, Pasicuti, Mbaye; Arrighini. Allenatore: Marcello Chezzi

21.00

Foggia-Palermo

Foggia (3-4-3): Bizzarri; Tonucci, Camporese, Martinelli; Loiacono, Agnelli, Carraro, Kragl; Chiaretti, Cicerelli, Mazzeo. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Palermo (3-4-3): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Mazzotta; Nestorovski/Falletti, Trajkovski; Puscas. Allenatore: Bruno Tedino

Lunedì 17 settembre

21.00

Livorno-Crotone

Livorno (3-5-2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli; Fazzi, Luci, Valiani, Rocca, Porcino; Kozak, Giannetti. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Sampirisi, Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Firenze, Martella; Budimir, Nalini. Allenatore: Giovanni Stroppa