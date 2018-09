Pronostici del 15 settembre: Serie A e Serie B in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata agli anticipi di Serie A e al campionato di Serie B

I pronostici di sabato 15 settembre riguardano gli anticipi della quarta giornata del campionato di Serie A e la terza giornata del campionato di Serie B. In totale di sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Inter-Parma over 2,5 (ore 15)

Anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. L’Inter proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Bologna e in classifica ha 4 punti. Una sola lunghezza per il Parma, reduce dalla sconfitta rimediata in casa dalla Juventus.

Napoli-Fiorentina over 2,5 (ore 18)

Match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. I partenopei sono reduci dalla brutta sconfitta rimediata a Marassi contro la Sampdoria e in classifica hanno 6 punti. A quota 6 anche i Viola, che però devono recuperare la gara contro la Sampdoria, in programma mercoledì 19 settembre alle ore 19.

Frosinone-Sampdoria 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Prima della sosta per gli impegni della Nazionale nella UEFA Nations League i ciociari hanno perso all’Olimpico il derby contro la Lazio e ora la squadra di Longo si trova al penultimo posto con un solo punto. Nel turno precedente i blucerchiati hanno battuto per 3-0 il Napoli e ora si trovano in classifica con 3 punti ma con la partita contro la Fiorentina ancora da recuperare.

Ascoli-Lecce goal (ore 15)

Match valido per la terza giornata del campionato cadetto. L’Ascoli proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Perugia e in classifica ha un solo punto. Una lunghezza in più per il Lecce, reduce dal pareggio casalingo con la Salernitana.

Brescia-Pescara goal (ore 15)

Gara valida per la terza giornata del campionato cadetto. Il Brescia proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Spezia e in classifica ha un solo punto. Tre lunghezze in più per il Pescara, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Livorno.

Cremonese-Spezia 2 (ore 18)

Incontro valevole per la terza giornata del campionato cadetto. La Cremonese proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Palermo e in classifica a 2 punti. Una lunghezza in più per lo Spezia, che nel turno precedente ha battuto in casa il Brescia.

