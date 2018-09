Brescia – Pescara: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Brescia – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 15

BRESCIA – Sabato 15 settembre alle ore 15 si giocherà Brescia – Pescara, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Da una parte c’è la formazione lombarda che è reduce dalla sconfitta in casa dello Spezia. Un punto nelle prime due giornata per le “Rondinelle” che all’esordio hanno pareggiato, tra le mura amiche, contro il Perugia. Dall’altra parte ci sono gli abruzzesi che, invece, vengono dal successo casalingo contro il Livorno mentre nella prima giornata il Delfino ha pareggiato, all’ultimo secondo, in casa della Cremonese.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 15 settembre dalle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca.

QUI BRESCIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Alfonso in porta, pacchetto arretrato composto da Mateju e Curcio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Romagnoli e Lancini. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Bisoli e Ndoj mezze ali mentre in avanti Tremolada a supporto del tandem offensivo composto da Donnarumma ed uno tra Morosini e Torregrossa.

QUI PESCARA – Pillon dovrebbe cambiare poco rispetto alla sfida contro il Livorno: 4-3-3 per il suo Pescara con Fiorillo che torna tra i pali, reparto difensivo composto da Ciofani e Del Grosso sulle fasce mentre al centro Campagnaro e Gravillon. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Melegoni mezze ali mentre in avanti tridente composto da Antonucci, Cocco ed uno tra Capone e Mancuso.

Dove vederla in TV e in streaming

La Serie B sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Brescia – Pescara

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Romagnoli, Lancini, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada, Donnarumma, Torregrossa Allenatore: David Suazo

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Melegoni; Capone, Cocco, Antonucci. Allenatore: Giuseppe Pillon

STADIO: Mario Rigamonti