Inter – Parma: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Inter – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15.

MILANO – Sabato 15 settembre alle ore 15 andrà in scena Inter – Parma, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine nerazzurra che, prima della sosta, ha ottenuto al sua prima vittoria in campionato battendo il Bologna con un secco 3-0 esterno. Quattro punti in classifica per l’Inter che martedì, alle ore 18.55, esordirà in Champions League nel match casalingo contro il Tottenham. Dall’altra parte c’è la squadra ducale che, prima della sosta, ha perso in casa con la Juventus mentre nelle prime due partite ha racimolato soltanto un punto.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 15 settembre dalle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca.

QUI INTER – Spalletti dovrebbe puntare sul classico 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto arretrato composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Skriniar e De Vrij. A centrocampo Gagliardini e Brozovici in cabina di regia mentre davanti Politano, Nainggolan e Perisic a supporto di uno tra Icardi e Keita.

QUI PARMA – Il Parma, invece, dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Sepe in porta, reparto difensivo formato da Iacoponi e Gobbi sulle corsie esterne mentre al centro Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Rigoni e Barillà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Gervinho, Inglese e Di Gaudio.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita tra Inter e Parma sarà visibile su ‘Sky Sport’, sui canali Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 373 o 383 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite); sarà possibile vedere la gara anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Inter – Parma

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

STADIO: San Siro