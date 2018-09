Serie A, Inter-Parma: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Inter-Parma, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio alle ore 15.

MILANO – Tra poco scenderanno in campo Inter e Parma nell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-2-1 per l’Inter con Candreva, Nainggolan e Perisic a supporto di Keita mentre il Parma risponde col 4-3-3 con Di Gaudio e Gervinho a supporto di Inglese.

Le formazioni ufficiali del match

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 77 Brozovic, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 11 Keita Balde. A disposizione: 27 Padelli, 8 Vecino, 9 Icardi, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 16 Politano, 18 Asamoah, 20 B. Valero, 23 Miranda. Allenatore: Luciano Spalletti

PARMA (4-3-3): 55 Sepe; 2 Iacoponi, 22 B. Alves, 28 Gagliolo, 18 Gobbi; 32 Rigoni, 5 Stulac, 17 Barillà; 20 Di Gaudio, 45 Inglese, 27 Gervinho. A disposizione: 1 Frattali, 56 Bagheria, 3 Dimarco, 7 Da Cruz, 8 Deiola, 9 Ceravolo, 10 Ciciretti, 13 Sierralta, 23 Gazzola, 26 Siligardi, 93 Sprocati, 95 Bastoni. Allenatore: Roberto D’Aversa