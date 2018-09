Napoli – Fiorentina: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Napoli – Fiorentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

NAPOLI – Sabato 15 settembre alle ore 18 andrà in scena Napoli – Fiorentina, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine partenopea che ha raccolto sei punti in queste prime tre giornate: nell’ultima sfida sconfitta pesante per gli “Azzurri” che hanno perso 3-0 in casa della Sampdoria. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione toscana che ha iniziato il campionato in maniera strepitosa: due successi in due partite (Chievo e Udinese) per i Viola che mercoledì prossimo recupereranno il match contro la Sampdoria, fischio d’inizio alle ore 17.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 15 settembre dalle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca.

QUI NAPOLI – Dopo gli esperimenti, falliti, nel match contro la Sampdoria Ancelotti tornerà a schierare il suo undici titolare con Ospina in porta, pacchetto arretrato composto da Hysaj e Mario Rui sulle fasce mentre al centro Raul Albiol e Koulibaly. A centrocampo Hamsik in cabina di regia con Allan e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo formato da Callejon, Milik e Insigne.

QUI FIORENTINA – Pioli dovrebbe cambiare pochissimo rispetto all’undici che ha battuto l’Udinese quindi 4-3-3 anche per i Viola con Dragowski in porta, reparto arretrato formato da Milenkovic e Biraghi sulle fasce mentre al centro Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in regia con Benassi e Gerson mezze ali mentre in attacco Chiesa ed Eysseric a supporto di Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

Napoli – Fiorentina sarà visibile in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite; 373 e 383 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Per gli abbonati Sky sul satellite, disponibile anche il servizio streaming Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli – Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. Allenatore: Pioli

STADIO: San Paolo