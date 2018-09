Juventus – Sassuolo: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Juventus – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio alle ore 15

TORINO – Domenica 16 settembre alle ore 15 si giocherà Juventus – Sassuolo, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la formazione bianconera che ha cominciato la stagione con tre successi in altrettante partite. Prima della sosta vittoria in casa del Parma per la formazione di Allegri che mercoledì giocherà in casa del Valencia nella prima giornata di Champions League. Dall’altra parte c’è il sorprendente Sassuolo che occupa la seconda posizione con 7 punti: due vittorie ed un pareggio per la compagine emiliana che ha sconfitto il Genoa, con un secco 5-3, nel match prima della sosta.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 16 settembre dalle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca.

QUI JUVENTUS – La formazione è ancora un rebus per Massimiliano Allegri che potrebbe puntare sul 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cancelo e Alex Sandro sulle fasce mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Matuidi e Khedira mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

QUI SASSUOLO – La compagine emiliana dovrebbe scendere in campo col 3-4-3 con Consigli in porta, pacchetto arretrato composto da Marlon, Magnani e Ferrari. A centrocampo Locatelli e Duncan in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Rogerio. In attacco tridente offensivo composto da Berardi, Babacar e Boateng.

Dove vederla in TV e in streaming

Juventus – Sassuolo sarà trasmessa in tv su Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite; 373 e 383 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite): in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni di Juventus – Sassuolo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Locatelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Babacar, Boateng. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Allianz Stadium