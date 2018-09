Genoa – Bologna: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Genoa – Bologna: presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale della sfida in programma domenica 16 settembre dalle ore 15

GENOVA – Domenica 16 settembre, allo stadio Luigi Ferraris, si gioca Genoa – Bologna, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 15. I rossoblu devono immediatamente riscattare la pesante sconfitta rimediata a Reggio Emilia contro il Sassuolo prima della sosta per gli impegni della Nazionale. La squadra di Ballardini ora in classifica ha 3 punti ma deve ancora recuperare la gara i trasferta contro il Milan. Una sola lunghezza invece per il Bologna, che non ha avuto un buon avvio di campionato e che, dopo due sconfitte e un pareggio è alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Cronaca in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 16 settembre dalle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca.

Qui Genoa

Ballardini dovrà rinunciare agli infortunati Lisandro Lopes e Favilli ma recupera Sandro, Spolli e Romulo. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Biraschi e Gunter, tra Romulo e Pereira e tra Bessa e Kouamè. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile l’ormai tradizionale modulo 3-5-2 con Marchetti in porta e difesa a tre composta da Biraschi, Spolli e Zukanovic. In mezzo al campo Romulo, Hiljemark e Criscito; sulle fasce Lazovic e Bessa. Attacco affidato alla coppia formata da Pandev e da Piatek, che nelle prime giornate a confermato le doti da goleador messe in luce nella gara di Coppa Italia contro il Lecce, quando realizzò una quaterna.

Qui Bologna

Inzaghi dovrà rinunciare agli infortunati Paz, Donsah e Palacio. Probabile il modulo 3-5-2 con Skorupski in porta e difesa a tre composta da De Maio, Danilo ed Helander. In mezzo al campo Poli, Pulgar e Dzemaili; sulle fasce Mattiello e Djiks. Attacco affidato alla coppia Falcinelli-Santander.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Luca Banti esponente della della sezione di Livorno e titolare della qualifica di arbitro internazionale dal 2009: 212 partite dirette in Serie A, 952 cartellini gialli, 56 cartellini rossi e 36 rigori fischiati. Venticinque precedenti con il Genoa, ventuno con il Bologna. Vivenzi e Villa saranno gli assistenti, con Baroni come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Guida e Alassio.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate a Genova 49 volte con il bilancio di 18 vittorie per i rossoblu, 15 pareggi e 16 vittorie degli emiliani. L’ultima volta accadde il 30 settembre 2017 quando finì 0-1 con gol decisivo dell’ex Palacio.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Genoa-Bologna potrà essere seguita esclusivamente su DAZN

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 14.15. Poi, a partire dalle ore 15 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Marchetti, Biraschi, Spolli, Zukanovic, Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito, Bessa, Pandev, Piatek. A disposizione: Radu, Vodisek, Lakicevic, Gunter, Pereira, Sandro, Mazzitelli, Rolon, Medeiros, Kouamè, Dalmonte, Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Calabresi, Nag, Mbaye, Krejci, Svanberg, Valencia, Okwonkwo, Destro. Allenatore: Filippo Inzaghi.