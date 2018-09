Udinese – Torino: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Udinese – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio alle ore 15

UDINE – Domenica 16 settembre alle ore 15 andrà in scena Udinese – Torino, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine friulana che ha raccolto 4 punti nelle prime tre partite: nella scorsa giornata prima sconfitta per i bianconeri che sono stati battuti dalla Fiorentina. Buon inizio anche per la compagine granata che, al pari dei friulani, ha raccolto 4 punti nelle prime tre uscite: nell’ultimo turno primo successo per i piemontesi che hanno battuto la SPAL tra le mura amiche.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 16 settembre dalle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca.

QUI UDINESE – La formazione bianconera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Scuffet in porta, pacchetto arretrato composto da Larsen e Samir sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Nuytinck e Troost-Ekong. A centrocampo spazio a Behrami in cabina di regia con Mandragora e Fofana mezze ali mentre in attacco tridente composto da De Paul, Lasagna e Machis.

QUI TORINO – La formazione Granata dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Sirigu in porta, reparto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Moretti. A centrocampo Baselli in cabina di regia con Soriano e Meité mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Berenguer. In attacco tandem offensivo formato da Iago Falque e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

Udinese – Torino verrà trasmessa dall’emittente satellitare Sky sul canale Sky Sport (canale 253). Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite Sky Go per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni di Udinese – Torino

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Mandragora, Behrami, Fofana; De Paul, Lasagna, Machis. Allenatore: Velazquez

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Baselli, Meité, Berenguer; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: Dacia Arena