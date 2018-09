SPAL – Atalanta: cronaca diretta e risultato live

Diretta di SPAL – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30.

FERRARA – Lunedì 17 settembre alle ore 20.30 andrà in scena SPAL – Atalanta, posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine esterne che è reduce dalla sconfitta in casa del Torino mentre sono sei i punti raccolti dalla squadra di Semplici in queste prime tre giornate di campionato. Dall’altra parte, invece, ci sono gli orobici che sono reduci da due sconfitte consecutive contro Roma e Cagliari. Tre punti in classifica per i bergamaschi che hanno vinto alla prima giornata contro il Frosinone.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 17 settembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe confermare il classico 3-5-2 con Gomis tra i pali, pacchetto arretrato composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Missiroli e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco spazio alla coppia formata da Petagna ed Antenucci.

QUI ATALANTA – Idee chiare anche per Gasperini che manderà in campo i suoi col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto arretrato composto da Palomino, Toloi e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio ad Hateboer e Gosens. In attacco Pasalic a supporto del tandem offensivo composto da Gomez e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

SPAL – Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite; 373 e 383 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Disponibile anche il servizio streaming Sky Go per gli abbonati Sky sul satellite.

Le probabili formazioni del match

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. A disposizione: Milinkovic-Savic, Costa, Simic, Djourou, Dickmann, Schiattarella, Valoti, Vitale, Everton Luiz, Floccari, Paloschi, Moncini. Allenatore: Leonardo Semplici.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. A disposizione Berisha, Rossi, Reca, Castagne, Adnan, Djimsiti, Pessina, Valzania, Barrow, Tumminello, Rigoni, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

STADIO: Paolo Mazza