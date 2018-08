Atalanta – Cagliari live: tabellino e risultato in diretta

Diretta di Atalanta – Cagliari: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale dell’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

BERGAMO – Domenica 2 settembre alle ore 20.30 si giocherà Atalanta – Cagliari, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine orobica che è reduce dall’eliminazione in Europa League: sconfitta ai rigori contro il Copenaghen per la compagine orobica dopo una serie di occasioni fallite tra andata e ritorno. Tutto sul campionato, adesso, per la formazione di Gasperini che viene dal pirotecnico pareggio contro la Roma. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione sarda che viene dal pareggio interno con il Sassuolo: 2-2 con la rete di Boateng, nel finale, ad impedire alla squadra di Maran di centrare la prima vittoria in campionato dopo la sconfitta di Empoli.

Il tabellino minuto per minuto



QUI ATALANTA – Gasperini, visto il doppio impegno della sua squadra, opterà per qualche cambio: 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto arretrato composto da Toloi, Mancini e Masiello. A centrocampo Pessina e Freuler in cabina di regia con Castagne e Ali Adnan sulle corsie esterne mentre in attacco spazio a Pasalic a supporto del tandem offensivo composto da Rigoni e Barrow.

QUI CAGLIARI – Maran dovrebbe confermare, per buona parte, la formazione che è scesa in campo contro il Sassuolo: 4-3-1-2 con Cragno tra i pali, pacchetto difensivo composto da Srna e Padoin sulle fasce mentre nel mezzo Romagna e Klavan. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Dessena e Barella mezze ali mentre davanti Ionita dietro alla coppia d’attacco formata da Pavoletti e Sau.

Dove vederla in TV e in streaming

Atalanta – Cagliari sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport; inoltre sarà possibile vedere la partita anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo

Atalanta – Cagliari: le probabili formazioni del match

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, Pessina, Freuler, Adnan; Pasalic; E. Rigoni, Barrow. Allenatore: Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Dessena, Cigarini, Barella; Ionita; Pavoletti, Sau. Allenatore: Maran

STADIO: Atleti Azzurri D’Italia