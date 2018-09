Sassuolo – Empoli live: cronaca diretta e risultato

Diretta di Sassuolo – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

REGGIO EMILIA – Venerdì 21 settembre alle ore 20.30 andrà in scena Sassuolo – Empoli, incontro valido per l’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine emiliana che, nell’ultimo turno, ha perso 2-1 in casa della Juventus. Ottimo inizio di campionato per la squadra nero-verde che in classifica occupa la quarta posizione con sette punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione toscana che, nell’ultima giornata, ha rimediato una sconfitta casalinga contro la Lazio. In classifica la squadra neo promossa occupa la sedicesima posizione con quattro punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 21 settembre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrebbe confermare il classico 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto arretrato composto da Lirola e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Marlon e Ferrari. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con Duncan e Bourabia mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Berardi, Babacar e Boateng.

QUI EMPOLI – Classico 4-3-2-1 per l’Empoli di Andreazzoli con Terraciano tra i pali, reparto difensivo formato da Di Lorenzo e Veseli sulle fasce mentre al centro l’esperta coppia composta da Maietta e Silvestre. A centrocampo Capezzi in cabina di regia con Acquah e Bennacer mezze ali mentre in attacco Krunic e Zajc a supporto dell’unica punta Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Empoli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Boateng. Allenatore: De Zerbi

EMPOLI (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Acquah, Capezzi, Bennacer; Krunic, Zajc; Caputo. Allenatore: Andreazzoli

STADIO: Mapei Stadium