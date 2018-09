Empoli – Milan live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

EMPOLI – Giovedì 27 settembre alle ore 21 andrà in scena Empoli – Milan, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine toscana che non sta attraversando un momento idilliaco: dopo la vittoria all’esordio col Cagliari tre sconfitte ed un pareggio per la squadra di Andreazzoli che, nello scorso turno, ha perso contro il Sassuolo. Dall’altra parte, invece, ci sono i rossoneri che sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Atalanta. Sono cinque i punti in classifica per la compagine lombarda (con una partita da recuperare), frutto di una vittoria, due pareggio ed una sconfitta.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 27 settembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca.

QUI EMPOLI – La squadra toscana dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Terraciano in porta, pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo e Veseli e sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Silvestre e Maietta. A centrocampo Capezzi in regia con Bennacer e Ucan mezze ali mentre davanti Krunic a supporto della coppia d’attacco composta da Caputo e La Gumina.

QUI MILAN – I rossoneri, invece, dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo formato da Abate e Rodriguez sulle fasce mentre al centro Musacchio e Romagnoli ma occhio alle quotazioni in salita di Caldara. A centrocampo Biglia in regia con Kessié e Bonaventura mezze ali mentre in attacco Suso e Castillejo (in vantaggio si Calhanoglu) a supporto di Higuain.

Dove vederla in TV e in streaming

Empoli – Milan, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Ucan; Krunic; Caputo, La Gumina. Allenatore: Andreazzoli

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. Allenatore: Gattuso

STADIO: Castellani