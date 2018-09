Milan – Atalanta 2-2: cronaca diretta, risultato in tempo reale

MILANO – Oggi pomeriggio alle ore 18 si giocherà Milan – Atalanta, incontro valido per la la quinta giornata del campionato di Serie A 2018/2019.

[AGGIORNA LA DIRETTA]

2' TEMPO

46' RIGONI!!! PAREGGIO DELL'ATALANTA!!! cross dal fondo di Castagne, prima girata di Zapata respinta da Donnarumma miracolosamente quindi palla al centrocampista che appoggia nella porta sguarnita

45' 6 minuti di recupero

44' salvataggio sulla linea di Rodriguez! sull'angolo uscita a vuoto di Donnarumma, mischia in area e dopo una prima conclusione di Zapata murata, secondo tentativo da due passi a botta sicura di De Roon ma provvidenziale il salvataggio a portiere battuto!

43' Ilicic per Castagne, cross deviato da Rodriguez in angolo. Nell'occasione grande giocata di Rigoni a superare Castillejo

42' palla filtrante di Bakayoko per il taglio in area di Higuain che colpisce il palo esterno!

40' fuori Çalhanoglu al suo posto Castillejo

39' manovra ragionata dell'Atalanta, avversario che resta compatto quindi errore di Freuler con Musacchio che allontana la sfera

37' cross rasoterra di Ilici per Zapata, rapido a girarsi ma conclusione deviata dalla difesa in angolo quindi De Roon in mischia non riesce, contrastato da Abate, non riesce a colpire di potenza. Blocca a terra Donnarumma

36' non ce la fa a rientrare il Papu che prova a rimanere in campo

33' giallo a Gomez, intervento su Musacchio ma è il nerazzurro ad avere la peggio. Il giocatore a bordo campo, staff medico che controlla le sue condizioni

30' in campo Ilicic per Gosens, più forza offensiva per Gasperini

29' in campo Bakayoko per Bonaventura salutato da colorosi applausi

28' corner un pò regalato al Milan: su cross dalla destra i difensori esitano un pò nell'intervento. Nulla di fatto ma ancora Bonaventura a scambiare con Suso, cross deviato in angolo dal braccio di Gosens che era però attaccato la corpo

27' cross di Castagne per l'inserimento di Gosens che approfittando dello spazio lasciato da Kessie conclude con il piattone, palla a lato

26' azione individuale per Çalhanoglu al limite dell'area ma conclusione strozzata che termina a lato

25' palla in area per Zapata ma tutto fermo, guardalinee con la bandierina alzata

23' mancino magico di Suso che dal limite pesca l'inserimento a sinistra di Çalhanoglu ma il giocatore non riesce a impattare sul pallone

21' in campo Abate per Calabria

19' duro scontro tra Gollini e Higuain: l'attaccante rossonero sembra avere avuto la peggio, staff medico in campo a sincerarsi delle condizioni del giocatore che si rialza. Il giocatore si prende il giallo, punita la carica al portiere in anticipo nell'uscita

18' proteste di Zapata su cross dalla destra si vede intercettare un pallone da un braccio di un giocatore rossonero ma il tocco è sembrato involontario, l'arbitro lascia giocare

16' BONAVENTURAA!!! TORNA IN VANTAGGIO IL MILAN! cross forte rasoterra di Suso dal fondo e grande guizzo del centrocampista che anticipa Toloi sul primo palo colpendo con grande precisione

15' prova a far risalire la squadra Higuain che si prende una punizione a centrocampo, fallo di Palomino

12' nonostante il replay resta ancora qualche dubbio su chi abbia toccato per ultimo il pallone in occasione del pareggio

11' tutto da rifare per i rossoneri che sono sembrati un pò spiazzati dalle mosse tattiche di Gasperini nella ripresa

8' GOMEZZZ!! PAREGGIO DELL'ATALANTA!! Rigoni serve Zapata, cross dal fondo per l'attaccante che conclude sul primo palo ma in scivolata è Calabria a toccarla per ultimo nella propria porta

6' giallo a Calabria e punizione per Gomez sulla trequarti d'attacco: palla un pò morbida al centro, respinge con un pugno Donnarumma

5' diagonale in area un pò troppo centrale sul primo palo di Zapata, respinge con il corpo Donnarumma. Resta il bel gesto tecnico su Musacchio

4' cross dal fondo di Suso per l'accorrente Higuain che arriva sul palo opposto con un pizzico in ritardo e non riesce a concludere

2' spunto di Gomez che si conclude con un sinistro poco preciso, la palla sorvola di un paio di metri la traversa

partiti! sono i rossoneri questa volta a giocare il primo pallone

le squadre fanno nuovamente il loro ingresso in campo. Un novità nell'Atalanta con Zapata in campo per Barrow

1' TEMPO

Ci risentiamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo

46' si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 del Milan. Decide una splendida marcatura di Higuain. Allo scadere chance fallita per il raddoppio da Kessie

45' palla filtrante di Higuain per Kessie che in area a tu per tu con il portiere allarga la mira, palla di un soffio sul fondo!

44' 1 minuto di recupero

44' lungo lancio per Higuain appena dentro l'area anticipato all'attenta uscita alta di Gollini

42' Rodriguez in profondità per Higuain che prova ad addomesticare un pallone ma tutto inutile per segnalazione di fuori gioco

41' molto buono il primo tempo dei rossoneri, compatti in fase di non possesso palla e bravi nel fraseggio

39' offside fischiato a Kessie: cross di Çalhanoglu per il colpo di testa di Bonavantura, sfera sul palo e tap in che non può concretizzarsi

38' verticalizzazione di Rodriguez per Higuiain, sponda a Çalhanoglu chiuso

36' Biglia sgambettato a centrocampo da Masiello, punizione per i rossoneri sulla trequarti affidata a Çalhanoglu: palla tesa in area con tre giocatori che si avventano finendo per ostacolarsi, la tocca Bonaventura, fuori dallo specchio della porta

33' dall'altra parte Musacchio evita guai peggiori deviando in angolo e sugli sviluppi sul secondo palo tiro di Toloi con palla che sbatte a terra prima di uscire a lato con Pasalic sotto porta a non arrivare per un soffio di testa a pochi metri dalla linea di porta!

32' anticipo di Calabria su lancio di Masiello e dopo una respinta della difesa arriva in corsa Biglia che la tiene bassa, palla di poco a lato

31' ordinato il Milan in fase di non possesso palla non ha dato molto spazio alla manovra atalantina

28' pericolo in area nerazzurra: prima Suso crossa e difesa svirgola un pò con i centrali quindi Higuain rimette per Calabria e conclusione che sorvola di poco la traversa

27' sventagliata di Gosens che vede sulla sinistra l'inserimento di Gomez ma sfera che viaggia troppo veloce per essere raccolta e rimessa dal fondo di Donnarumma

25' palla dentro di Gomez per l'inserimento di Barrow sul palo più largo ma il giocatore non arriva a impattare di testa e la sfera sfila sul fondo

24' spunto sulla trequarti di Gomez, ostruzione con un braccio di Biglio che lo ferma fallosamente

21' VAR in corso però, RETE ANNULLATA! dal replay, al momento del cross il giocatore aveva un piede al di là della difesa ospite

20' BONAVENTURA!!! RADDOPPIO DEL MILAN! cross dalla trequarti di Calabria per l'inserimento perfetto del centrocampista che da due passi stacca bene e palla in rete

19' dal limite ci prova Bonavantura, palla centrale ma insidiosa alzata in angolo da Gollini. Quindi Suso calcia male il successivo tiro dalla bandierina

18' ottima chiusura di Calabria su passaggio al limite dell'area di Pasalic, gara molto vivace in questo avvio

16' penetrazione in area di Bonaventura che si vede respingere il diagonale da Palomino, angolo dalla destra. Sugli sviluppi palla al mancino di Rodriguez dal limite che termina abbondantemente a lato

15' filtrante in area di Kessie per il Pipita che si gira egregiamente ma viene murato in scivolata da Toloi al momento della conclusione

14' apprezzabile duetto sulla trequarti tra Çalhanoglu e Higuain, apertura a Kessie e cross troppo sul primo palo, blocca Gollini

13' lancio di Gosens per Barrow, leggermente troppo lungo arriva prima in uscita Donnarumma

11' buon avvio dei rossoneri che sembrano entrati in campo con la giusta determinazione

9' fermato in offside Suso su bel lancio di Rodriguez dalle retrovie

8' lancio in profondità non perfetto di Higuain per Suso ma bello l'intervento di Masiello che è puntuale ad arrivare sulla traiettoria

6' punizione affidata a Gomez sulla destra quasi dal fondo, chiude in fallo laterale biglia di testa

4' possesso Milan che viene soffocato dal pressing alto degli avversario. Palla a Pasalic che conquista una punizione sulla trequarti offensiva

2' HIGUAINNN!!! VANTAGGIO MILAN! alla prima chance l'attaccante non perdona: palla dentro di Suso per la girata perfetta in area con il destro che sorprende Gollini trafitto sulla sua destra

1' pochi secondi e Gomez prova un destro dal limite in posizione un pò defilata, palla di qualche metro a lato

partiti! calcio d'avvio battuto da Barrow

Le squadre fanno il loro ingresso in campo, mettetevi comodi per seguire con noi il match.

Un saluto a tutti i lettori e benvenuti alla diretta di Milan - Atalanta. Dalle ore 18 seguiremo la partita, di seguito le formazioni scelte dai due allenatori.

Tabellino live

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria (dal 21' st Abate), Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura (dal 29' st Bakayoko); Suso, Higuain, Çalhanoglu (dal 40' st Castillejo). A disposizione: Zapata C., Simic, José Mauri, Laxalt, Bertolacci, Borini, Tsadjout, Reina, Donnarumma. Allenatore: Gattuso

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens (dal 30' st Ilicic); Pasalic; Gómez, Barrow (dal 1' st Zapata). A disposizione: Ali Adnan, Mancini, Djimsiti, Hateboer, Rigoni E., Pessina, Valzania, Tumminello, Rosis, Berisha. Allenatore: Gasperini

Reti: al 2' pt Higuain, all'8' st Calabria (autogol), al 16' st Bonaventura, al 46' st Rigoni

Ammonizioni: Calabria, Higuain, Gomez

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa