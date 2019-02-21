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Europa League Formazioni ufficiali Inter

Europa League, Inter – Rapid Vienna: le formazioni ufficiali

Scritto il 21 febbraio 2019 at 21 febbraio 2019 da Direttore L'Opinionista
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Inter Rapid Vienna cronaca diretta live risultato in tempo reale

Le formazioni ufficiali di Inter – Rapid Vienna

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Ranocchia, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Nainggolan, Perisic; Martinez. A disposizione: Padelli, de Vrij, Miranda, D’Ambrosio, Borja Valero, Politano, Adorante. Allenatore: Luciano Spalletti

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; D. Ljubicic, Grahovac; Murg, Knasmüllner, Ivan; Pavlovic. A disposizione: Knoflach, Müldür, Schobesberger, Schwab, Thurnwald, Auer, Alar. Allenatore: Dietmar Kuhbauer.

STADIO: San Siro

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

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