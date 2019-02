Inter – Rapid Vienna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Rapid Vienna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

MILANO – Giovedì 21 febbraio alle ore 21 andrà in scena Inter – Rapid Vienna, incontro valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Si parte dallo 0-1 dell’andata in favore della formazione nerazzurra grazie al rigore messo a segno da Lautaro Martinez. Nonostante le vicende extra campo la squadra lombarda sta vivendo un buon momento di forma: nell’ultimo turno di campionato, infatti, prezioso successo contro la Sampdoria per la formazione di Spalletti che in classifica occupa la terza posizione con 46 punti.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 21 febbraio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – La formazione nerazzurra dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Cedric e Asamoah sulle fasce mentre nel mezzo Miranda e Ranocchia. A centrocampo Vecino e Borja Valero in cabina di regia mentre davanti Candreva, Nainggolan e Perisic alle spalle di Lautaro Martinez.

QUI RAPID VIENNA – La squadra ospite dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Strebinger tra i pali, reparto arretrato formato da Potzmann e Mbombo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sonnleitner e Hofmann. A centrocampo Martic e Schwab mentre davanti Murg. Knasmullner e Schobesberger a supporto di Pavlovic.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky, sia in chiaro che in pay per view: in particolare su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Uno(canale 201). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go. Per quanto riguarda invece il canale in chiaro, sarà trasmessa su TV8.

Le probabili formazioni di Inter – Rapid Vienna

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Ranocchia, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Mbombo; Martic, Schwab; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Pavlovic. Allenatore: Kuhbauer

STADIO: San Siro