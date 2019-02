La Juve fa visita al bologna per riscattare la disfatta di Madrid, mentre l’Inter è attesa a Firenze. I probabili undici di questo turno di campionato

EMPOLI – Sarà Empoli – Milan di venerdì alle 20.30 a dare il via alla 25a giornata. Sabato alle 20.30 scenderanno in campo nel derby ragionale Frosinone e Roma, mentre Fiorentina – Inter chiuderà il turno domenica alle 20.30. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 25° giornata

MILAN – EMPOLI

Nel Milan potrebbe tornare Conti dal primo minuto nella difesa che sarà completata da Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. In attacco accanto a Piatek ci saranno Catillejo e Calhanoglu vista la squalifica di Suso. L’Empoli si affiderà all’ormai solito tandem d’attacco formato da Farias e Caputo.

TORINO – ATALANTA

Leggero cambio di modulo per il Torino che scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Berenguer e Iago Falque dietro a Belotti. A centrocampo non ci sarà per squalifica Rincon e per questo troveranno spazio Lukic e Meitè. Nell’.Atalanta Kulusevski potrebbe prendere il posto di Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata. In difesa Masiello è favorito Djimsiti e Mancini.

FROSINONE – ROMA

Baroni si affida a Ciano e Pinamonti come riferimenti offensivi del suo 3-5-2. Nella Roma ci sono probabilità di vedere Perotti dal primo minuto nel tridente completato da Dzeko e uno tra Under e Kluivert.

SAMPDORIA – CAGLIARI

La coppia di attacco doriana sarà formata da Quagliarella e Defrel con Saponara che agirà alle loro spalle. Nel Cagliari Barella si posizionerà sulla trequarti alle spalle di Pavoletti. Non ci sarà Joao Pedro in quanto squalificato.

SASSUOLO – SPAL

Nei neroverdi non ci sarà Berardi, squalificato, e al suo posto scenderà in campo Boga. A centrocampo al fianco di Locatelli ci sarà Magnanelli, Sensi partirà dalla panchina. Nella Spal partirà dal primo minuto Murgia, favorito su Valdifiori. Il tandem offensivo sarà composto da Paloschi e Petagna.

CHIEVO – GENOA

Nella squadra di casa partirà dal primo minuto Schelotto. In attacco Kiyine agirà alle spalle di Stepinski e Djordjevic. Prandelli si affiderà ancora a Sanabrie e Koumè con Bessa sulla trequarti.

BOLOGNA – JUVENTUS

Il Bologna di Mihajlovic si presenterà con il 4-2-3-1 con Edera, Soriano e Sansone alle spalle di Santander. Nella Juve Caceres è favorito su Chiellini, mentre in atacco oltre a Ronaldo e Mandzukic ci sarà Bernardeschi.

PARMA – NAPOLI

Il Parma si presenterà con il tridente formato da Biabiany, Inglese e Gervinho. Il centrocampo sarà affidato a Kukca. Nel Napoli ci sarà Meret tra i pali, in difesa Maksimovic sarà al centro della difesa con Koulibaly. Milik e Mertens saranno i due attaccanti

FIORENTINA – INTER

La Fiorentina si presenterà con un leggero cambio di modulo che prevede Chiesa e Gerson posizionati alle spalle di Muriel. Nell’Inter ancora spazio a Lautaro che sarà supportato da Politano, Nainggolan e Perisic.