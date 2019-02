Inter – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Sampdoria: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

MILANO – Domenica 17 febbraio alle ore 18 andrà in scena Inter – Sampdoria, incontro valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine nerazzurra che viene dall’importante successo di Vienna nell’andata dei sedicesimi di Europa League. In campionato la squadra di Spalletti viene dalla vittoria contro il Parma ed in classifica occupa il terzo posto con 43 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine ligure che è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Frosinone ed in classifica occupa la nona posizione con 33 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 17 febbraio alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – La formazione padrona di casa dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo Skriniar e Miranda. A centrocampo Brozovic e Joao Mario in cabina di regia mentre davanti Candreva, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi.

QUI SAMPDORIA – La squadra di Giampaolo dovrebbe scendere in campo col classico 4-3-1-2 con Audero tra i pali, reparto arretrato formato da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Andersen e Colley. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty mezze ali mentre davanti Ramirez alle spalle del tandem offensivo formato da Quagliarella e Gabbiadini.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Inter – Sampdoria, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky: gli abbonati a Sky Go potranno inoltre seguire il match in streaming su smartphone, tablet e PC.

Le probabili formazioni di Inter – Sampdoria

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Nainggolan, Joao Mario; Candreva, Icardi, Perisic. Allenatore: Spalletti.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo.

STADIO: San Siro