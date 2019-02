Parma – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

PARMA – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Parma – Inter, incontro valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine Ducale che è reduce dal clamoroso pareggio maturato in rimonta contro la Juventus ed in classifica occupa la dodicesima posizione con 29 punti. Dall’altra parte ci sono i nerazzurri che stanno vivendo un periodo particolarmente complicato come dimostra la sconfitta casalinga contro il Bologna. La squadra di Spalletti occupa il terzo posto in classifica con 40 punti.

La presentazione del match

QUI PARMA – D’Aversa potrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Iacoponi e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bruno Alves e Bastoni. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Barillà e Kucka mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Gervinho, Inglese e Biabiany.

QUI INTER – Spalletti potrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1: Handanovic in porta, reparto arretrato composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic e Vecino in cabina di regia davanti spazio al tridente formato da Candreva, Joao Mario e Perisic alle spalle di Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Inter, valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Parma – Inter

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. A disposizione: Bagheria, Frattali, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Dezi, Diakhate, Machin, Rigoni, Stulac, Ceravolo, Siligardi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda. Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disposizione: Berni, Padelli, Cedric, Dalbert, D’Ambrosio, De Vrij, Ranocchia, Gagliardini, Keita Baldé, Lautaro Martínez. Allenatore: Spalletti.

STADIO: Ennio Tardini