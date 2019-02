Inter – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

MILANO – Domenica 3 febbraio alle ore 18 andrà in scena Inter – Bologna, incontro valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che viene dall’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio. In campionato non va meglio visto che la squadra di Spalletti viene dalla sconfitta col Torino ma in classifica occupa la terza posizione con 40 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli emiliani che sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga con il Frosinone ed il conseguente esonero di Inzaghi, al suo posto Mihajlovic. I felsinei occupano la terzultima posizione con 14 punti.

Domenica 3 febbraio alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

QUI INTER – La formazione nerazzurra dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio, Skriniar e De Vrij. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Vecino e Joao Mario mezze ali mentre sulle corsie esterne Cedric e Asamoah. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro e Icardi.

QUI BOLOGNA – La compagine emiliana dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Calabresi e Djiks sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gonzalez e Danilo. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Soriano e Poli mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Sansone, Orsolini e Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Inter – Bologna, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky: gli abbonati a Sky Go potranno inoltre seguire il match in streaming su smartphone, tablet e PC.

Le probabili formazioni di Inter – Bologna

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Cedric, Brozovic, Vecino, Joao Mario, Asamoah; Icardi, Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Orsolini, Palacio. Allenatore: Mihaijlovic.

STADIO: San Siro