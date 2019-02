Juventus – Parma 1-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

TORINO – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Juventus – Parma, incontro valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. I due tecnici hanno scelto gli 11 che scenderanno in campo. Allegri in emergenza difesa con Rugani – Caceres centrali e Spinazzola dal primo minuto ma può torna a disposizione Mandzukic. Dall’altra parte D’Aversa preferisce Scozzarella a Stulac a centrocampo mentre in avanti tutto confermato.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: JUVENTUS - PARMA 1-0 (INTERVALLO) PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 della squadra di casa, decide al momento Ronaldo. Ci ritroveremo fra qualche minuto per seguire assieme la seconda parte del match 47' bello scambio tra Mandzukic e Ronaldo che fa una sponda molto bella per Ronaldo, colpo al volo di sinistro, palla di un paio di metri a lato ma resta apprezzabile la manovra offensiva dei bianconeri 46' su verifica del VAR non è stato più concesso il rigore e si riprende con il rinvio dal fondo di Sepe 45' 1 minuto di recupero 45' rigore per la Juve! su cross dalla destra contatta tra Iacoponi e Caceres che forse si lascia un pò cadere ma si attende la conferma del VAR, gioco fermo 44' Costa questa volta per Pjanic appena dentro area con il destro rasoterra di prima intenzione deviata in angolo 43' copertura di Iacoponi su Spinazzola, corner dalla sinistra per i bianconeri 42' scambio di Costa che vede in area Mandzukic ma il diagonale rasoterra è facile preda di Sepe 39' vediamo come reagirà la squadra ospite che prova a manovrare sulla trequarti d'attacco 36' RONALDO!!! VANTAGGIO JUVE!!! filtrante di Matuidi per CR7 che in area candendo trova con il mancino la conclusione vincente e palla che si infila ingannando Sepe a causa di una deviazione della difesa 35' emblematico il possesso palla per i bianconeri oltre l'80% ma paradossalmente gli ospiti al momento hanno tirato di più nello specchio della porta 34' palo clamoroso di Khedira! scambio nello stretto Costa con il compagno che trova un varco per calciare a giro con il mancino ma il legno salva i ducali con palla che torna in campo 32' cross dalla sinistra di Ronaldo, allontana Gagliolo quindi Spinazzola dal limite calcia a lato 31' palla d'esterno di Cancelo per il taglio di Douglas Costa ma palla troppo lunga. Rinvio per Sepe 29' punizione di Pjanic con palla che si infrange sulla barriera 28' tiro cross di Cancelo deviato di pugni da Sepe e qualche istante più tardi giallo a Scozzarella per un tocco di mani su tentativo di fuori di Spinazzola 27' nulla di fatto sul tiro dalla bandierina la da un pò di minuti ospiti chiusi sulla loro trequarti 26' affondo di Cancelo che arriva fino sul fondo ma Gagliolo lo chiude in angolo. Giallo a Barillà per un precedente fallo su Khedira ma l'arbitro aveva lasciato proseguire il gioco 24' angolo per i bianconeri dalla sinistra, libera Alves di testa quindi prova una percussione a destra Gervihno con Costa bravo a rincorrerlo e chiuderlo 21' grande respinta a terra di Perin sul diagonale di Kucka, palla troppo larga per il tentativo di tap in di Gervinho che conquista un angolo. Sugli sviluppi colpo di testa di Gagliolo deviato da Mandzukic in angolo. Nulla di fatto con Bruno Alves che apre troppo il cross dalla destra 20' altra apertura errata per la Juve che in questo avvio ha peccato molto nell'imprecisione 17' disimpegno errato di Iacoponi con palla quasi al limite per Ronaldo, conclusione insidioso deviato da Sepe. Angolo Juve, nulla di fatto e fallo in attacco per Rugani, astuto nell'impedire una ripartenza di Biabany 16' non si intendono Costa e Khedira sulla destra e azione che sfuma. Prova con il maggior possesso palla la squadra di Allegri ma al momento manca un pò di intesa nell'ultimo passaggio 15' bell'invenzione il lob dal limite di Costa per l'inserimento di Matuidi in area piccola ma sfera leggermente lunga che sfila sul fondo 14' palla dentro di Pjanic preda dalle difesa quindi nuovo tentativo questa volta con Khedira che prova a concludere in area ma viene murato 12' cross troppo lungo di Spinazzola per Ronaldo e palla che sfila sul fondo 10' buona palla allargata in area da Douglas Costa per Khedir, errato il cross con il pallone che termina sul fondo 8' difesa pulita di Iacoponi, partito molto bene. Il giocatore prende il fallo in attacco di Mandzukic 7' prova un affondo la Juve sulla destra, difende con attenzione il Parma 5' grande spunto sulla trequarti di Gervihno che si accentra ma al limite in scivolata viene murato nella conclusione da Rugani quindi su tentativo si Scozzarella da fuori una deviazione per il primo corner. Sugli sviluppi prova ad incocciare di testa Iacoponi a centroarea ma alza la mira 4' scambio Spinazzola in area per Pjanic anticipato da Kucka, dall'altra parte non si sviluppa rapidamente un azione sulla sinistra del Parma e fuorigioco per Inglese 3' prova a scaldare il piede Kucka con un tentativo dal limite centrale che non spaventa il portiere 2' primo disimpegno per Caceres, palla in fallo laterale. Qualche istante più tardi pressing alto sul difensore che disimpegna non senza affanno su Perin 1' tentativo di verticalizzazione di Pjanic, palla lunga per tutti e rimessa dal fondo di Sepe partiti! calcio d'avvio per i bianconeri Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto per l'inizio del match. Sarà la notte del pronto riscatto per i bianconeri dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Atalanta? Restate collegati per non perdere nulla del match. Un saluto ai lettori Calciomagazine e benventi alla diretta di Juventus - Parma, anticipo serale della 22ma giornata. Fra qualche istante l'ingresso in campo delle due squadre e match che potrete seguire con noi in tempo reale. TABELLINO JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, De Sciglio, Emre Can, Bentancur, Bernardeschi, Kean, Dybala. Allenatore: Allegri. PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Inglese, Biabiany. A disposizione: Frattali, Bagheria, Dimarco, Stulac, Ceravolo, Machin, Gobbi, Gazzola, Siligardi, Dezi, Davordzie, Sprocati. Allenatore: D’Aversa. Rete: al 36' pt Ronaldo Ammonizioni: Barillà, Gagliolo Recupero: 1 minuto nel primo tempo

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine bianconera che è reduce dalla pesante sconfitta contro l’Atalanta che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia. In campionato, invece, la squadra di Allegri viene dalla vittoria in casa della Lazio ed in classifica occupa saldamente il primo posto con 59 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i Ducali che sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro la SPAL ed in classifica occupano la dodicesima posizione con 28 punti.

QUI JUVENTUS – La formazione bianconera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Perin in porta, pacchetto difensivo composto da Rugani e Caceres al centro mentre sulle corsie esterne Cancelo e Alex Sandro. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Mandzukic, Ronaldo e Douglas Costa.

QUI PARMA – D’Aversa dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare: Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Iacoponi e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bruno Alves e Bastoni. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Barillà e Kucka mezze ali mentre in attacco spazio al trio formato da Gervinho, Inglese e Biabiany.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Parma, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Juventus – Parma

JUVENTUS: (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

STADIO: Allianz Stadium