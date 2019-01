La formazione bergamasca schianta la Juventus grazie alla doppietta di Zapata e la rete di Castagne e vola in semifinale.

BERGAMO – Nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia l’Atalanta batte 3-0 la Juventus e vola in semifinale dove troverà la Fiorentina. Succede quasi tutto nel finale della prima frazione con la formazione orobica che, nel giro di due minuti, va in rete con Castagne e Zapata. Nella seconda frazione arriva la seconda rete del colombiano che chiude definitivamente il match. Risultato storico per la squadra nerazzurra mentre per la Juventus prestazione opaca che costa l’eliminazione dalla Coppa Italia.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: ATALANTA-JUVENTUS 3-0 SECONDO TEMPO 93' Fine partita. 90' Tre di recupero. 87' Tris dell'Atalanta con Zapata che sfrutta un errore di De Sciglio, salta Szczesny e a porta vuota insacca. 86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ATALANTA! ZAPATA! 84' Ultimi assalti della formazione bianconera, molto imprecisa questa sera. 82' Meno di seicento secondi più recupero alla conclusione del match, Atalanta vicinissima alla semifinale. 80' Cartellino giallo per Pjanic, quarto ammonito dell'incontro. 78' Sta per entrare Masiello nella formazione bergamasca. 77' Ricordiamo che la vincente di questo incontro se la vedrà contro la Fiorentina. 74' Ritmi non elevatissimi in questa parte finale di gara, nerazzurri che sembrano in controllo. 71' Ultimo cambio nella Juventus con Pjanic che prende il posto di Khedira. 70' Venti minuti più recupero alla conclusione dell'incontro. 68' Juventus vicina al gol con Khedira che, sugli sviluppi di un corner, calcia di prima intenzione trovando la risposta di Berisha. 66' Tra poco potrebbero esserci cambi da una parte e dall'altra. 64' Juve che non riesce a creare grossi grattacapi alla retroguardia dell'Atalanta, Berisha inoperoso fin qui. 62' Cambio nella Juventus con Douglas Costa che prende il posto di Dybala. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara. 57' E' la Juventus che fa la partita in questo secondo tempo ma l'Atalanta sta chiudendo ogni spazio alla perfezione. 55' Cartellino giallo per Hateboer, terzo ammonito del match. 53' Atalanta che chiude ogni spazio a disposizione, Allegri (dalla tribuna) sta pensando a qualche cambio. 51' Juventus più aggressiva in questi primi minuti della seconda frazione di gioco. 49' Si riprende a giocare con Dybala che torna sul rettangolo di gioco. 48' Gioco fermo perché c'è Dybala a terra, sanitari della Juventus in campo. 46' Ricomincia il secondo tempo di Atalanta-Juventus. PRIMO TEMPO 47' Fine primo tempo. 46' Due minuti di recupero. 43' Finale infuocato all'Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta in doppio vantaggio sulla Juventus. 41' Espulso Massimiliano Allegri per proteste. 40' Raddoppio dell'Atalanta con Zapata che con un potente destro incenerisce l'estremo bianconero. 39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ATALANTA! ZAPATA! 38' Passa in vantaggio l'Atalanta con Castagne che strappa il pallone a Cancelo e, dal limite, batte Szczesny col destro. 37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ATALANTA! CASTAGNE! 37' Buon momento per la formazione bianconera che sta provando a dare continuità alla pressione. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 32' Ritmi che si sono abbassati, come detto poc'anzi, rispetto alle prime battute. C'è molto equilibrio in campo. 30' Mezz'ora di gioco che è andata via, sempre 0-0 tra Atalanta e Juventus. 27' Nell'Atalanta in campo Pasalic per Ilicic mentre nella Juventus in campo Cancelo per Chiellini. 26' Pronto un cambio per parte, due sostituzioni forzate ovviamente. 24' Prima vera occasione del match con Gomez che lascia partire un gran destro da fuori ma Szczesny salva. 22' Calcia Bernardeschi ma Berisha se la cava allontanando la sfera con i pugni. 21' Punizione dalla trequarti in favore della formazione ospite. 20' I bianconeri, pian piano, stanno guadagnando campo. 18' Ritmi più bassi rispetto ai primi minuti di gioco, gara tattica. 16' Lungo giro palla da parte della formazione di Allegri, fin qui mai pericolosa. 14' Juventus che prova ad aumentare i giri del motore ma l'Atalanta chiude ogni spazio alla perfezione. 12' Pressing asfissiante da parte della formazione di Gasperini, Juve che fa fatica ad uscire. 10' Primi dieci minuti di gioco, sempre 0-0 tra Atalanta e Juventus ma la partita è godibile. 8' Ritmi altissimi in questo avvio di gara, le due squadre lottano caparbiamente su ogni pallone. 6' Altro pericolo creato dagli orobici con De Roon che, dal limite, calcia col destro ma la sfera termina sul fondo. 5' Squillo della formazione nerazzurra con Gomez che carica il destro da fuori ma la sua conclusione si perde alta. 3' Ritmi subito intensi in questo avvio di gara, pressing molto alto da parte dei padroni di casa. 1' PARTITI! E' cominciata Atalanta-Juventus! 20.44 Le squadre entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia. 20.32 Le compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.15 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.49 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per l'Atalanta con Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata mentre la Juventus risponde col 4-3-3 con Bernardeschi, Ronaldo e Dybala a comporre il tridente. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Atalanta-Juventus, incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. IL TABELLINO ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino (89' Masiello), Djimsiti; Hateboer, De Roon (91' Gosens), Freuler, Castagne; Ilicic (26' Pasalic), Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Chiellini (27' Cancelo), Rugani, Alex Sandro; Khedira (71' Pjanic), Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala (62' Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri RETI: 37' Castagne (A), 39' Zapata (A), 86' Zapata (A) AMMONIZIONI: Djimsiti, Freuler, Hateboer, De Roon (A), Pjanic, Matuidi (J) ESPULSIONI: RECUPERO: 2' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo STADIO: Atleti Azzurri D'Italia

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione orobica che viene dal clamoroso pareggio casalingo contro la Roma ed in classifica occupa la settima posizione, in coabitazione con la Lazio, con 32 punti. I nerazzurri si sono qualificati ai quarti di finale della coppa Nazionale eliminando il Cagliari. Dall’altra parte c’è la squadra bianconera che, pur non brillando, ha vinto in casa della Lazio ed in classifica è saldamente al comando con 59 punti. La squadra di Allegri si è qualificata per i quarti di finale eliminando il Bologna senza affanni.

QUI ATALANTA – La formazione orobica dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo Pessina e De Roon in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre in attacco Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata.

QUI JUVENTUS – Allegri potrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto arretrato formato da Cancelo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chiellini e Rugani. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Matuidi e Bentancur mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Dybala.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Juventus, valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2018/2019, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Atalanta – Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Djimsiti, Mancini, Ali Adnan, Castagne, Reca, Pasalic, Freuler, Kulusevski, Barrow, Piccoli. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Caceres, Spinazzola, Khedira, Emre Can, Douglas Costa, Kean. Allenatore: Allegri

STADIO: Atleti Azzurri D’Italia