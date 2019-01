Lazio – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018/2019, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Domenica 27 gennaio alle ore 20.30 andrà in scena Lazio – Juventus, incontro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione capitolina che ha cominciato il girone di ritorno perdendo in casa del Napoli ed in classifica è scivolata in sesta posizione con 32 punti, -1 dai cugini della Roma e -2 dal Milan. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine bianconera che viene dal comodo successo casalingo contro il Chievo ed occupa saldamente la prima posizione in classifica con 56 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 27 gennaio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

QUI LAZIO – La formazione capitolina dovrebbe scendere in campo col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Bastos, Wallace e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lulic e Correa. In attacco Luis Alberto a supporto di Immobile.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bonucci e Chiellini. A centrocampo Bentancur in cabina di regia con Emre Can e Matuidi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo formato da Dybala, Ronaldo e Costa.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202, 383 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport(canale 251). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Lazio – Juventus

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Correa; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: S. Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Costa. Allenatore: Allegri

STADIO: Olimpico

Statistiche e precedenti

Sono 150 i precedenti tra Lazio e Juventus nella storia del massimo campionato italiano: bilancio che è ampiamente a favore dei bianconeri, avanti di 81 vittorie a 34, 36 invece i pareggi.