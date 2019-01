Diretta di Juventus – Chievo. Nel posticipo della 20ma giornata successo senza problemi dei bianconeri che chiudono la pratica dopo 45 minuti. Nella ripresa Sorrentino neutralizza un rigore a Ronaldo

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: JUVENTUS - CHIEVOVERONA 3-0 SECONDO TEMPO 48' si chiude qui il posticipo tra Juventus e Chievo, 3-0 per i bianconeri. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 45' 3 minuti di recupero 44' spazio anche a Kean al posto di Alex Sandro 44' chiusura su Spinazzola e nuovo corner 42' Bentancur dal fondo scarica su Dybala che nello stretto dribbla due avversari ma finisce per allungarsi troppo la sfera favorendo l'intervento in uscita di Sorrentino 41' in campo Spinazzola per Bernardeschi 39' RUGANI! TERZO GOL DELLA JUVE! punizione dal fondo di Bernardeschi, pennellata per la testa del difensore che libero da due passi conclude senza problemi 38' giallo anche per Kiyine falloso su Matuidi 37' conclusione a giro in area di Ronaldo deviata dalla schiena di un avversario per un nuovo tentativo dalla bandierina 35' sulla ripartenza De Sciglio da una spallata a Meggiorini, fallo tattico, giallo per lui 34' angolo, il settimo per la Juve: la palla di Dybala arriva al limite per il destro insidioso di Bernardeschi, tuffo di Sorrentino sulla sua destra a deviare in angolo! 32' apertura di Dybala per Ronaldo che in area posizione un pò defilata colpisce larga 30' primo cambio per la Juve: esce Douglas Costa salutato dagli applausi, al suo posto c'è Bentancur 29' cross corto dal fondo di Can per Ronaldo che non riesce a chiuderla da due passi sul secondo palo! 27' dalla distanza ci prova Rossettini, tuffo di Perin a deviare in angolo 26' buon tentativo in scivoltata di Chiellini che evita guai peggiori deviando in angolo 25' sembra più determinata la squadra di Di Carlo in questa fase, ci prova dal limite Kiyine ma alza leggermente la mira 23' tentativo di Bernardeschi dal limite ma la sfera non si abbassa sorvolando la traversa 22' cross morbido in area di Giaccherini per Meggiorini ma è debole la conclusione a due passi da Perin 21' in campo anche Jaroszynski per Depaoli 20' in campo Stepinski per Pellissier 19' cross di De Sciglio deviato in angolo 18' conclusione in diagonale morbida di Dybala in area, blocca Sorrentino 17' in campo Vignato per Hetemaj, il giovane classe 2000 16' scambio sulla trequarti cambio che si conclude con il tentativo di Radovanovic palla a lato 13' angolo sulla sinistra per la Juve affidato a Bernardeschi 12' fallo tattico di Bernardeschi su Giaccherini, l'arbitro lo grazia dal cartellino 11' angolo per il Chievo, spinta di Meggiorini su Chiellini ma i due si chiariscono 8' si resta sul 2-0 e grande la prodezza del portiere con palla che era molto vicina al palo 7' sul dischetto Ronaldo parata! calcia potente alla sinistra di Sorrentino che parte con il tempo giusto e devia in angolo! 6' rigore per la Juve! su tentativo di conclusione in area di Douglas Costa, Bani colpisce con il polso sinistro. Giallo per il difensore 2' grande chance per Alex Sandro! cross morbido su palo più lontano per il colpo di testa ravvicinato, Sorrentino ha un ottimo riflesso respingendo con la mano sinistra si riparte, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 47' angolo per Chievo di Giaccherini intercettato dalla difesa sul primo palo e con un minuto di recupero extra si chiude il primo tempo. 2-0 per i bianconeri all'intervallo. Quali saranno le contromosse di Di Carlo? Lo scopriremo assieme fra qualche istante 45' EMRE CAN! RADDOPPIO JUVE!!! tutto troppo facile: Dybala fa passare palla in area tra le gambe di Radovanovic e il turco da fermo ha tutto il tempo di piazzare il diagonale rasoterra e molto angolato che si infila alla sinistra di Sorrentino 44' 1 minuto di recupero 42' lungo lancio per Pellissier che prende il tempo a Rugani, leggera spinta ma l'arbitro lascia giocare. Qualche istante più tardi sponda di Meggiorini ancora per Pellissier che conclude al volo ma non inquadra lo specchio della porta 39' destro di Radovanovic di collo esterno dai 25 metri ma sfera che termina a lato 38' contropiede bianconero che non si chiude, attenta la difesa clivense nel raddoppio su Ronaldo 37' timido in tentativo di Kiyine da fuori, rasoterra debole, blocca Perin 36' ancora un'azione individuale, questa volta per Ronaldo che carica il sinistro ma strozza la conclusione, palla un paio di metri a lato 35' concusione appena dentro l'area di Bernardeschi che viene deviata leggermente da Tomovic, si salva di piedi l'attento portiere che ha un buon riflesso! 32' conclusione da fuori di Ronaldo piuttosto centrale che non spaventa Sorrentino 30' dall'altra parte punizione di Giaccherini in area ma la difesa copre bene 29' punizione di Dybala dalla sinistra, sullo spiovente ci arriva sotto misura di testa Rugani che non riesce a schiacciare la sfera 26' affondo di Bernardeschi che fa quasi 50 metri palla al piede entra in area ma invece di tentare la conclusione sul primo palo prova a pescare un compagno al centro, palla intercettata in angolo dalla difesa. Sugli sviluppi tiro forte ma centrale di Dybala, blocca senza problemi Sorrentino 24' cross dal fondo deviato e palla che arriva tra i piedi di Emre Can ma il suo tentativo dal limite è errato, palla sul fondo 22' tentativo dal limite di Ronaldo, si oppone De Paoli in scivolata 16' intervento su Ronaldo, si attende la decisione del VAR, gioco fermo. Non giudicato falloso l'intervento sul giocatore in area, rinvio dal fondo per Sorrentino 13' DOUGLAS COSTA! VANTAGGIO JUVE!!! azione personale sulla trequarti del giocatore che carica il sinistro dal limite senza lasciare scampo a Sorrentino. Palla molto angolata che si infila alla sinistra del portiere 10' spunto di Douglas Costa che conquista un angolo dalla sinistra 9' rimpallato dalla schiena di Bani un tentativo da fuori di Ronaldo 7' dall'altra parte caparbia azione di Giaccherini che chiuso calcia su Alex Sandro ottenendo un angolo 7' tiro cross dal fondo di Bernardeschi ma sul rasoterra veloce non ci crede Ronaldo che avrebbe potuto colpire da due passi 5' verticalizzazione per Ronaldo che in area non riesce ad agganciare la sfera favorendo l'intervento di Sorrentino 5' prima conclusione per gli ospiti: Meggiorini in area conclude sul primo palo, ci mette i pugni Perin 4' se la cava la difesa del Chievo che con un passaggio in orizzontale per poco non apriva un corridoio per Dybala 3' senza fretta questo giro palla dei bianconeri, attenta copertura di Kiyine oggi dal primo minuto in campo 1' palla prontamente recuperata dalla Juventus che fare il primo possesso palla del match partiti! calcio d'avvio per gli ospiti Squadre in campo tutto pronto per l'inizio ma ci sono dei problemi con il VAR e gara che viene ritardata nell'inizio Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Juventus - ChievoVerona. Dalle 20:30 seguiremo il match con la webcronaca. Fra qualche istante l'ingresso in campo delle due squadre.

La presentazione del match

TORINO – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Juventus – Chievo, incontro valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione bianconera che viene dal successo in Supercoppa Italiana contro il Milan. In campionato, invece, la formazione di Allegri è reduce dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria e guida saldamente la classifica con 53 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Di Carlo che prima della sosta ha trovato la prima vittoria in campionato battendo di misura il Frosinone. In classifica i veneti sono ultimi con 8 punti.

QUI JUVENTUS – La formazione bianconera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Perin in porta, pacchetto difensivo composto da De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rugani e Chiellini. A centrocampo Khedira in cabina di regia con Emre Can e Matuidi mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Dybala, Ronaldo e Bernardeschi.

QUI CHIEVO – La squadra di Di Carlo dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, pacchetto difensivo composto da Jaroszynski e Tomovic sulle corsie mentre nel mezzo Bani e Rossettini. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Depaoli ed Hetemaj mezze ali mentre davanti Giaccherini a supporto del tandem offensivo composto da Meggiorini e Pellissier.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Juventus – Chievo sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202, 383 del digitale terrestre). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Juventus – Chievo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Khedira, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cancelo, Bonucci, Spinazzola, Douglas Costa, Kean. Allenatore: Allegri

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. A disposizione: Semper, Caprile, Burruchaga, Tanasijevic, Cesar, Jaroszynski, Leris, Vignato, Grubac, Kiyine, Djordjevic, Stepinski Allenatore: Di Carlo

STADIO: Allianz Stadium