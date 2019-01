Napoli – Lazio 2-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

NAPOLI – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Napoli – Lazio, match clou della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione partenopea che viene dal successo in Coppa Italia contro il Sassuolo. In campionato la squadra di Ancelotti è reduce dalla vittoria contro il Bologna ed in classifica occupa la seconda posizione con 44 punti. Dall’altra parte ci sono i bianco-celesti che hanno superato agevolmente il turno di Coppa Italia, battendo il Novara, mentre in campionato occupano la quinta posizione con 32 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO FINALE: NAPOLI - LAZIO 2-1 SECONDO TEMPO 90'+6' Triplice fischio!! 90'+1' Ammonito Lulic per un brutto fallo su Malcuit. 90' Quattro minuti di recupero. 89' Ammonito anche Zielinski. 88' Esce Callejon, entra Hysaj. 87' Cartellino giallo per Luis Alberto. 85' Che occasione per il Napoli! Mario Rui crossa in mezzo per la volee di Ounas, la palla poi arriva a Callejon che calcia a botta sicura ma Parolo si immola!! 82' esce Mertens, entra Ounas. 80' Doppio passo di Luis Alberto, Malcuit manda in angolo. 78' Conclusione da distanza siderale di Zielinski, para Strakosha. 76' Cross di Mario Rui prolungato da Bastos, sul secondo palo arriva Callejon che calcia al volo ma manda altissimo. 73' Cambio anche nella Lazio. Esce Milinkovic, entra Patric. 72' Cambio nel Napoli. Esce Diawara, entra Verdi. 70' Doppio giallo per Acerbi, che va sotto la doccia! 68' Errore in disimpegno di Malcuit, che regala la sfera a Luis Alberto. Lo spagnolo calcia da posizione impossibile non creando problemi a Meret. 66' Inserimento di Immobile premiato da Correa, l'attaccante entra in area e con un destro delizioso buca Meret! 65' IMMOBILE! ACCORCIA LA LAZIO! 63' Lulic punta Malcuit, ma si trascina la palla direttamente sul fondo. 59' Immobile pericoloso! Il centravanti biancoceleste riceve palla e calcia al volo, trovando l'ottimo riflesso di Meret! 58' Palo di Fabian!! Mertens cade e spiana la strada per Fabian, che arriva fino al limite e poi scarica il mancino trovando il palo!! 54' Problemi alla caviglia per Zielinski dopo un duro contrasto con Bastos. 51' Cross di Lulic per Correa, che incorna di testa ma non trova lo specchio della porta. 49' Correa sfonda per vie centrali e serve Immobile, ma viene bruciato dal rientro di Malcuit. 47' Jnzaghi passa quindi alla difesa a 4, con Bastos e Lulic terzini e Acerbi con Radu centrali. 46' Si riparte! C'è un cambio nella Lazio: Correa prende il posto di Lukaku. PRIMO TEMPO 45'+2' Fine primo tempo. 45' Assegnati due minuti di recupero. 42' Da segnalare la prestazione monumentale di Fabian Ruiz in questa prima frazione di gioco. 38' Milik si incarica di un calcio di punizione dal limite. La sua conclusione è splendida e si insacca alle spalle di Strakosha per il 2-0 del Napoli!! 37' MILIK!! GOL FANTASTICO DEL POLACCO!! 36' Cartellino giallo per Acerbi. 35' Mertens imbuca per Callejon, che entra in area e fredda Strakosha!! Primo gol in campionato per l'esterno spagnolo! 34' CALLEJON!! VANTAGGIO DEL NAPOLI! 31' Strakosha pasticcia sulla punizione battuta da Mario Rui, ma Acerbi è attento e libera l'area. 28' Esce infortunato Luiz Felipe, al suo posto entra Bastos. 25' Si fa vedere in avanti anche la Lazio! Luis Alberto serve Milinkovic, il serbo conclude dalla distanza ma Meret gli dice ancora di no! 24' Assedio del Napoli in questi minuti, nel frattempo rimane a terra Luiz Felipe. 23' Ancora Milik! Il polacco riceve e conclude col mancino, palla fuori di pochissimo! 22' Altro palo del Napoli!! Zielinski sfonda sulla fascia sinistra e crossa per Milik, che gira di testa trovando il miracolo di Strakosha che manda sul palo. Sulla ribattuta arriva Fabian, ma la sua conclusione dalla distanza termina fuori di poco! 20' Primo cartellino giallo del match, punito Milinkovic. 18' Conclusione dalla distanza di Milinkovic, nessun problema per Meret. 16' In fase di possesso il Napoli sembra disporsi con una sorta 4-2-2-2. Fabian e Diawara rimangono bassi, Zielinski e Callejon spingono maggiormente. 13' Già due grandissime occasioni, una per parte, in quest'avvio. 12' Palo del Napoli!! Cross di Mario Rui per Milik, che col mancino al volo prende il palo!! 10' Fabian tenta l'imbucata per Milik, ma i due non si intendono. 6' Lazio ad un passo dal vantaggio!! Cross di Lulic per la testa di Milinkovic, ma Meret salva i suoi con un ottimo intervento! 4' Nulla di fatto, si riparte da una rimessa dal fondo per i biancocelesti. 3' Cross in mezzo di Fabian, messo via dalla difesa ospite. Lukuku, però, non si fida e si rifugia in corner. 1' Si parte! E' iniziata Napoli - Lazio! 20.20 Per quanto concerne il capitolo formazioni, il tecnico dei partenopei dovrà rinunciare, oltre che ad Insigne, anche a Koulibaly, Allan ed Hamsik. I primi due sono squalificati, mentre il capitano è ai box per infortunio. Dall'altra parte Inzaghi sceglie Luis Alberto per far da spalla ad Immobile, Correa partirà inizialmente dalla panchina. Luiz Felipe vince il ballottaggio con Wallace e completa il reparto difensivo con Acerbi e Radu, Lulic si sposta sulla destra per sostituire lo squalificato Marusic con l'inserimento di Jordan Lukaku sulla corsia opposta. 20.10 All'andata finì con il risultato 2-1 in favore degli uomini di Carlo Ancelotti, passati inizialmente in svantaggio per il gol di Immobile ma capaci di ribaltare il match grazie a Milik ed Insigne, quest'ultimo oggi indisponibile per squalifica. 20.00 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Napoli - Lazio, match valevole per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. IL TABELLINO NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon (88' Hysaj), Diawara (72' Verdi), Fabian, Zielinski; Mertens (82' Ounas), Milik. Allenatore: Ancelotti LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe (28' Bastos), Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic (73' Patric), Lukaku (46' Correa); Luis Alberto; Immobile. Allenatore: S. Inzaghi Reti: 34' Callejon, 37' Milik (N) 65' Immobile (L). Ammonizioni: Milinkovic, Acerbi, Luis Alberto, Lulic (L) Zielinski (N) Espulsioni: Acerbi (L) Recupero: 2' pt, 4' st. Stadio: San Paolo

La presentazione del match

QUI NAPOLI – I partenopei dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Albiol e Maksimovic. A centrocampo Diawara e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Zielinski sulle fasce mentre in attacco tandem offensivo composto da Milik e Mertens.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo formato da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne Lukaku e Lulic. In attacco Luis Alberto alle spalle di Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Napoli – Lazio, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202), e sarà inoltre visibile in streaming attraverso il servizio SkyGo.

Le probabili formazioni di Napoli – Lazio

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lukaku, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: San Paolo