Atalanta – Roma 0-3: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BERGAMO – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Atalanta – Roma, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Le formazioni ufficiali

Il tabellino

La cronaca minuto per minuto

39' conclusione di Gomez ma la palla finisce sul fondo 36' Zaniolo calcia, Berisha risponde! 34' ammonito Manolas per un intervento falloso su Zapata 32' RADDOPPIO ROMA! Dzeko supera Toloi, scarta Berisha e realizza la sua doppietta! 30' sinistro a giro di Ilicic che però non inquadra lo specchio della porta 26' sugli sviluppi del coner Ilicic anticipa Zaniolo e allontana la palla 26' anche la Roma guadagna un calcio d'angolo per una deviazione di un tiro di Zaniolo 25' sugli sviluppi del corner Zapata anticipa Olsen ma mette la palla sul fondo 24' ancora un corner per ua deviazione di Karsdorp 22' calcio d'angolo in favore dell'Atalanta per una deviazione di El Sharaawy su un tiro di Zapata 18' sugli sviluppi di un corner Zapata schiaccia la palla sulla linea della porta e Karsdorp la respinge 17' conclusione di Ilicic ma è bravo Manolas a fare scudo con il corpo 15' conclusione di Dzeko, parata di Berisha! 12' fallo su Pasalic. Punizione per l'Atalanta al limite dell'area 11' sugli sviluppi del corner prova il tiro El Sharaawy ma la palla finisce larga 10' calcio d'angolo in favore della Roma a seguito della deviazione di un tiro di Dzeko 8' sinistro dal limite dell'area di Ilicic ma la palla termina sul fondo 8' intervento falloso su Cristante 6' ancora un calcio d'angolo per l'Atalanta. Lo batte Gomez che indirizza la palla direttamente in porta: finisce però sul fondo 5' sugli sviluppi del corner Pellegrini allontana la palla 4' Reazione Atalanta, che conquista subito un calcio d'angolo 3' VANTAGGIO ROMA! dopo 3 minuti la Roma passa in vantaggio con Dzeko, su assist di Zaniolo! 2' buona partenza della Roma, subito aggressiva in questi primi minuti di gioco 1' partiti! calcio di inizio battuto dall'Atalanta squadre in campo Un cordiale saluto a tutti i lettori collegati per vivere iniseme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Atalanta-Roma. ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Djimsiti, Toloi, Mancini; Hateboer, Pasalic, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Palomino, Gosens, Reca, Pessina, Freuler, Kulusevski, Barrow, Piccoli. Allenatore: Gasperini. ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Greco, Lu. Pellegrini, Fazio, Santon, Florenzi, De Rossi, Pastore, Kluivert, Schick. Allenatore: Di Francesco. Reti: al 3' Dzeko Ammonizioni: Espulsioni: Recupero:

La presentazione del match

Incontro che si preannuncia particolarmente interessante visto che le due squadre stanno vivendo un momento di forma importante. Da una parte c’è la compagine orobica che viene dal largo successo in casa del Frosinone ed in classifica occupa la settima posizione con 31 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che è reduce dal successo casalingo contro il Torino ed in classifica staziona al quinto posto con 33 punti.

QUI ATALANTA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Mancini. A centrocampo Pasalic e De Roon in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio ad Hateboer e Castagne. In attacco Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata.

QUI ROMA – Di Francesco dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Olsen in porta, reparto arretrato formato da Karsdorp e Kolarov sulle corsie esterne mentre al centro Fazio e Manolas. A centrocampo Nzonzi e Pellegrini in cabina di regia mentre davanti Florenzi, Zaniolo ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 383 o 113 sul digitale) e Sky Sport (252 sul satellite, 115 o 385 sul digitale). Per gli abbonati sarà come sempre disponibile anche il servizio in streaming attraverso la piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Atalanta – Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Masiello, Reca, Gosens, Djimsiti, Freuler, Pessina, Kulusevski, Piccoli, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, Lo. Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Greco, Lu. Pellegrini, Marcano, Santon, Cristante, De Rossi, Pastore, Schick, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

STADIO: Atleti Azzurri D’Italia

Statistiche e precedenti

Sono 125 i precedenti tra le due compagini nel massimo campionato italiano con la formazione capitolina che ha trionfato per 57 volte contro le 28 della Dea. Nelle ultime otto, sfide, però, soltanto un successo per la squadra di Di Francesco.