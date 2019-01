Frosinone – Atalanta 0-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

FROSINONE – Tra poco, alle ore 12.30, andrà in scena Frosinone – Atalanta, incontro valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2018/2019.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: FROSINONE-ATALANTA 0-2 PRIMO TEMPO 46' Fine primo tempo. 45' Raddoppio della Dea con Zapata che, sugli sviluppi di un cross di Pasalic, mette dentro di testa. 44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ATALANTA! ZAPATA! 42' Ci stiamo avviando alla conclusione di questa prima frazione, Atalanta avanti grazie al gol di Mancini dopo undici minuti. 40' Ultimi cinque minuti di questo primo tempo, c'è sempre l'Atalanta in possesso palla. 38' Frosinone in nettà diffiicoltà in questo primo tempo. 36' Chance per gli ospiti con Pasalic che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, gira di testa ma Sportiello salva. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione. 32' In questo momento bergamaschi momentaneamente in sesta posizione, insieme al Milan, con 31 punti. 30' Pallone tra le braccia di Berisha, riparte senza problemi la compagine orobica. 29' Punizione dalla trequarti in favore della squadra padrona di casa. 27' Ritmi non trascendentali con gli ospiti che stanno legittimando il vantaggio. 25' Fischi da parte del Benito Stirpe nei confronti della formazione padrona di casa, Atalanta in controllo. 23' Metà della prima frazione di gioco, Atalanta in vantaggio e in totale controllo della situazione. 20' Calcia Gomez ma la retroguardia ciociara allontana in qualche modo. 19' Punizione da posizione interessante per la squadra ospite. 18' Padroni di casa che stanno provando ad organizzare una reazione ma i nerazzurri sono messi molto bene sul rettangolo di gioco. 16' Abbiamo superato il primo quarto d'ora di match, Atalanta sempre in possesso. 14' Vantaggio meritato per quanto visto in questo primo scorcio di match, qualche fischio per il Frosinone adesso. 12' Passa in vantaggio l'Atalanta con Mancini che, su cross di Castagne, insacca di testa. 11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ATALANTA! MANCINI! 11' Superati i primi dieci minuti di gara, sempre 0-0 al Benito Stirpe tra Frosinone ed Atalanta. 9' Da qualche minuto a questa parte si gioca solo nella metà campo ciociara. 7' Occasione Atalanta con Zapata che, su cross da sinistra, approfitta di una dormita difensiva ma la sua deviazione si perde a lato di poco. 7' La formazione bergamasca sta alzando gradualmente il baricentro. 5' Si riprende a giocare regolarmente con la compagine orobica in possesso palla. 5' Gioco interrotto perché c'è Castagne a terra dopo un brutto scontro con Ghiglione. 3' Buon avvio del Frosinone che prova subito a rendersi pericoloso partendo dalle corsie esterne. 1' PARTITI! E' cominciata Frosinone-Atalanta! 12.29 I giocatori di Frosinone ed Atalanta entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia. 12.18 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 12.00 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 11.45 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Frosinone con Campbell e Pinamonti a comporre il tandem offensivo mentre l'Atalanta risponde col 3-4-1-2 con Gomez e Ilicic a supporto di Zapata. 11.38 Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno chiuso il 2018 con la sconfitta in casa del Chievo ed in classifica occupano la penultima posizione con 10 punti. Dall’altra parte ci sono gli orobici che vengono dal successo di Cagliari, in Coppa Italia, mentre in campionato i nerazzurri occupano l’ottava posizione con 28 punti. 11.32 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali del match. 11.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buongiorno e benvenuti alla diretta di Frosinone-Atalanta, incontro valevole per la ventesima giornata di Serie A. IL TABELLINO FROSINONE (3-5-2): Sportiello, Brighenti, Goldaniga, Krajnc, Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro, Campbell, Pinamonti. Allenatore: Baroni ATALANTA (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Palomino, Mancini, Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini RETI: 11' Mancini (A), 44' Zapata (A) AMMONIZIONI: ESPULSIONI: RECUPERO: 0' nel primo tempo STADIO: Benito Stirpe

La presentazione del match

Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno chiuso il 2018 con la sconfitta in casa del Chievo ed in classifica occupano la penultima posizione con 10 punti. Dall’altra parte ci sono gli orobici che vengono dal successo di Cagliari, in Coppa Italia, mentre in campionato i nerazzurri occupano l’ottava posizione con 28 punti.

QUI FROSINONE – La compagine ciociara dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Sportiello in porta, pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Brighenti e Krajnc. A centrocampo Cassata in cabina di regia con Chibsah e Maiello mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ghiglione e Beghetto. In attacco tandem offensivo composto da Campbell e Pinamonti.

QUI ATALANTA – I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Mancini. A centrocampo De Roon e Pasalic in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti DAZN. Sarà inoltre possibile vederla in streaming su Rai Play. Per gli abbonati sarà possibile dunque vederla da qualsiasi dispositivo dotato di una connessione ad Internet.

Le probabili formazioni di Frosinone – Atalanta

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Brighenti, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, Pinamonti. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Molinaro, Salamon, Verde, Besea, Gori, Sammarco, Valzania, Matarese. Allenatore: Marco Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Castagne, Djimsiti, Masiello, Reca, Kulusevski, Pessina, Barrow, Tumminello. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

STADIO: Benito Stirpe