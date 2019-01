Livorno – Pescara 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Livorno – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

LIVORNO – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Livorno – Pescara, incontro valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: LIVORNO-PESCARA 0-0 42' Occasione per il Livorno con Giannetti che, dall'interno dell'area, gira col destro non trovando la porta. 39' Pescara che fa fatica ad uscire, Pillon non è soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi giocatori. 37' Meno di seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 35' Ottimo momento per i padroni di casa che stanno dando continuità alla pressione. 33' Padroni di casa nuovamente pericolosi con Diamanti che calcia da buona posizione, palla alta di poco. 32' Livorno ad un passo dal gol con Gonnelli che semina il panico e calcia col destro centrando il palo. 31' Primo squillo del match con Kanoutè che, dal limite, incrocia col destro ma la sfera si perde sul fondo. 30' Mezz'ora della prima frazione, sempre 0-0 tra Livorno e Pescara. 28' Momento favorevole ai padroni di casa che provando ad aumentare il raggio d'azione ma il Pescara regge bene. 26' Nulla da segnalare, i due portieri fino ad ora inoperosi. 24' Metà della prima frazione appena superata, sempre 0-0 al Picchi. 22' Da qualche minuto a questa parte è il Livorno a fare la partita ma i ritmi restano bassi. 20' Gioco fermo perché c'è Antonucci a terra, nulla di grave per il giocatore scuola Roma. 18' Squadre molto corte e compatte, difficile trovare spazi importanti. 16' Superato da poco il primo quarto d'ora di gara, prova a prendere campo la formazione toscana. 14' Ritmi non trascendentali in questo avvio di gara, poco o nulla da raccontare. 12' Pescara che viene dal pareggio casalingo contro la Cremonese mentre il Livorno ha riposato nello scorso weekend. 10' Primi dieci minuti di gioco con il Pescara che fa la partita mentre il Livorno aspetta, sempre 0-0 al Picchi. 7' Brivido per il Pescara con Gravillon che, su cross da sinistra, svirgola ma Fiorillo blocca in qualche modo. 5' Pescara che sta alzando i giri del motore ma il Livorno chiude bene ogni spazio. 3' Ritmi, ovviamente, ancora bassi in questo avvio di match. Le due squadre si stanno studiando. 1' PARTITI! E' cominciata Livorno-Pescara! 14.58 Le squadre entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia. 14.48 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 14.30 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 14.15 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per il Livorno con Diamanti a supporto del tandem offensivo composto da Giannetti e Murilo mentre il Pescara risponde col 4-3-3 con il tridente d'attacco formato da Marras, Mancuso e Antonucci. 14.06 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali del match. 14.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Livorno-Pescara, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. IL TABELLINO LIVORNO (3-4-1-2): 22 Mazzoni, 4 Di Gennaro, 7 Valiani, 8 Luci, 10 Giannetti, 11 Mendes, 13 Fazzi, 21 Gonnelli, 23 Diamanti, 26 Bogdah, 34 Agazzi. A Disposizione: 12 Romboli, 38 Zima, 2 Delly, 6 Gasbarro, 16 Soumaoro, 17 Porcino, 20 Kupisz, 28 Gemmi, 31 Raicevic, 37 Camessa. Allenatore: Breda Roberto PESCARA (4-3-3): 1 Fiorillo, 3 Del Grosso, 5 Gravillon, 6 Scognamiglio, 7 Mancuso, 8 Memushaj, 14 Balzano, 19 Marras, 26 Antonucci, 28 Melegoni, 30 Kanoutè. A Disposizione: 12 Kastrati, 9 Monachello, 10 Machin, 11 Capone, 18 Bettella, 20 Bruno, 21 Farelli, 23 Perrotta, 25 Crecco, 29 Del Sole, 31 Ciofani. Allenatore: Pillon Giuseppe RETI: AMMONIZIONI: ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Armando Picchi

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione toscana che nella scorsa giornata ha riposato ed in classifica occupa la diciassettesima posizione con 15 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli abruzzesi che hanno cominciato il girone di ritorno pareggiando contro la Cremonese ed in classifica occupano la terza posizione con 33 punti. A dirigere l’incontro del Picchi sarà il signor Fabio Piscopo della sezione di Imperia.

QUI LIVORNO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Mazzoni in porta, pacchetto difensivo composto da Di Gennaro, Gonnelli e Bogdan. A centrocampo Luci e Agazzi in cabina di regia con Iachipino e Valiani sulle corsie esterne mentre davanti Diamanti a supporto del tandem offensivo composto da Raicevic e Giannetti.

QUI PESCARA – Pillon dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-3 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Balzano e Ciofani sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gravillon e Scognamiglio. A centrocampo Kanoutè in cabina di regia con Memushaj e Machin mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Marras, Mancuso e Antonucci.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Livorno – Pescara, valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Livorno – Pescara

LIVORNO (3-4-1-2): Mazzoni; Di Gennaro, Gonnelli, Bogdan; Valiani, Agazzi, Luci, Iapichino; Diamanti; Raicevic, Giannetti. Allenatore: Breda

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Ciofani; Memushaj, Kanoutè, Machin, Marras, Mancuso, Antonucci. Allenatore: Pillon

STADIO: Armando Picchi